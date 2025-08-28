Continúan las repercusiones tras el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, ubicada en San Borja, y la oficina del socio del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco de una investigación por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, consideró que existe una “exageración” del Ministerio Público en la realización de estas intervenciones.

Si bien consideró que se deben realizar las investigaciones correspondientes, precisó que estos mecanismos de allanamiento pierden importancia con el paso del tiempo.

“Como investigador policial que he sido, porque he sido procedente de la Policía de Investigaciones, ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o tres meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos”, indicó esta mañana a RPP.

En ese sentido, manifestó su su total rechazo a la, según dijo, “exageración por parte del Ministerio Público en los allanamientos”, ya que atenta no solo contra las autoridades del más alto nivel del país, sino también contra otros funcionarios.

“Mañana o más tarde, nadie va a querer sentarse en el Ministerio del Interior o cualquier ministerio”, apuntó.

ARANA Y MAURATE TAMBIÉN CRITICAN DILIGENCIAS DE LA FISCALÍA

Por su parte, el premier Eduardo Arana consideró que existe “un claro tufillo político” en las acciones de algunos fiscales que, a su entender, pretenden desestabilizar la gobernabilidad.

“Me parece bien que la señora presidenta haya dicho que existe un problema que no puede ser resuelto en la actualidad y que es aprovechado por muchos fiscales con el propósito de generar una zozobra indebida, y que desde el Ejecutivo percibimos que además existe un claro tufillo político que lo que pretende es afectar la gobernabilidad”, cuestionó en diálogo con RPP.

A su juicio, el problema no es exclusivo del entorno presidencial, sino que representa un riesgo para cualquier ciudadano peruano.

“Es un modelo que no asegura que efectivamente la justicia se pueda conseguir”, sostuvo.

En tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, advirtió que hay una “criminalización de la política” tras el allanamiento a la casa de Boluarte.

“Sostengo que en los últimos años hay una criminalización de la política. Y eso ha significado que la democracia esté debilitada hoy día. El sistema judicial ha convertido al Partido Nacionalista en una organización criminal, con lo cual han perjudicado a todos sus militantes. Fuerza Popular, con el cual yo no coincido, también se ha convertido, por obra y gracia del sistema judicial, en una organización criminal”, criticó.