El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, negó cualquier vínculo con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, cuya vivienda fue recientemente allanada en el marco de una investigación por su presunta pertenencia a una organización criminal. Cabe precisar que en dicha diligencia también se intervino la oficina de uno de los socios del titular del Minjus, Marco Antonio Palacios Meza.
En diálogo con PBO Noticias, Santiváñez dijo no conocer al hermano de la jefa de Estado, así como descartó que hayan sostenido conversaciones telefónicas, tal como señala la Fiscalía.
“Yo no conozco a Nicanor Boluarte, ni siquiera hemos hablado por teléfono. Creo que el tema de una supuesta participación en el Gobierno no pasa de ser una fábula, no lo vemos en Palacio, no lo vemos conversando con la presidenta. Es una persona que se ha desarrollado por más de 30 años en el sector público, incluso como viceministro”, indicó esta mañana.
Al ser consultado por la hipótesis fiscal que presuntamente lo acusa de haber utilizado el Ministerio del Interior como una plataforma para solicitar dinero, el ministro dijo que se trata de “una fábula para golpear a la señora presidenta y para empezar a vincularlo con determinados funcionarios para obtener estos allanamientos”.
“Nunca he conversado con el señor (Nicanor) Boluarte, lo juro por lo más sagrado, no tengo ninguna relación con él”, aseveró.
RESPALDA PRONUNCIAMIENTO DE DINA BOLUARTE
En otro momento, el titular de Justicia defendió el pronunciamiento que dio la mandataria, quien junto a los demás ministros criticó públicamente a la Fiscalía por el allanamiento a la vivienda de su hermano.
“La declaración que ha brindado la señora presidenta fue absolutamente espontánea, frente a un sentimiento de indignación, que no solo ha sentido ella sino los que somos cercanos a ella. Fue espontánea frente a una acción irregular, ante un Ministerio Público que desde hace meses realiza acciones contra la presidenta, contra su entorno, de manera completamente irregular”, apuntó.
“Si bien la presidenta tiene la investidura no podemos ignorar que es un ser humano que se indigna”, agregó.
Finalmente, reiteró una vez más que no se someterá a un peritaje para autentificar los audios que entregó el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.
“No es mi voz, no se parece y además tiene espacios en los que ha sido cortada. Hay cuestionamientos de mis abogados con respecto a los tiempos de investigación. Nosotros estamos exigiendo un debido proceso, como lo puede exigir todo peruano. Vamos a esperar la imputación”, acotó.
