Siguen apareciendo nuevos extractos del audio de la conversación entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’. De acuerdo con Cuarto Poder, que accedió a la grabación, el titular del Mininter le habría mencionado a su interlocutor que el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, le habría puesto en alerta ante un posible allanamiento a su vivienda.

Dicha conversación se habría dado casi a fines de mayo del 2024. Santiváñez, según se desprende del audio, habría revelado que Zanabria lo llamó en un acto de “lealtad” para avisarle que la Policía estaba dispuesta a ingresar a su vivienda como parte de investigaciones.

Al respecto, Zanabria anunció el inicio de una investigación disciplinaria al interior de su institución contra Izquierdo tras la difusión de este nuevo audio.

En diálogo con RPP, no solo negó haber beneficiado a Santiváñez, tal como se oye en la grabación, sino que atribuyó a ‘Culebra’ la responsabilidad de la filtración de esta grabación. Esto, a pesar que se le recordó que quien habla de él en el audio sería el ministro del Interior y no el capitán de la PNP.

“El capitán ha hablado de mi persona, yo soy el comandante general y nosotros tenemos régimen disciplinario. Entonces, se le está abriendo su investigación administrativa disciplinaria por falta muy grave”, aseveró.

Pese a que se le recordó que fue el abogado de Izquierdo, José Carlos Mejía, el que declaró ante la prensa, el comandante general de la PNP insistió en que fue ‘Culebra’ el responsable por entregar esta información al Ministerio Público.

“El abogado ha dicho que él ha prestado esa declaración, que él ha presentado como prueba del Ministerio Público y, al haber sido evidenciado en un medio de comunicación, está atentando contra la investidura del comandante general. No de Víctor Zanabria, sino del comandante general”, enfatizó.

Zanabria descartó en varias oportunidades que esto se trate de una represalia contra Izquierdo Yarlequé.

“¿Yo le he dicho que salga a hablar o presente el documento? No. ¿He buscado desde mayo que él presente un documento que afecta la imagen del comandante general? No. Ha ocurrido ayer, Inspectoría está adoptando las medidas y veremos cuáles son los descargo”, acotó.

Alistan acciones legales contra Zanabria

En respuesta, Mejía calificó como un abuso de autoridad que Zanabria haya ordenado que se le abra un proceso disciplinario a su patrocinado tras la difusión de este nuevo audio.

“Espero que en las próximas horas, semanas o este mes no se materialice lo que ha dicho el comandante general de la PNP porque eso sería gravísimo, porque si es así, presuntamente estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad y es más, de usurpación de funciones”, advirtió.

A juicio del abogado, el comandante general de la PNP no puede ordenar a Inspectoría que inicie ese tipo de procesos que no tiene fundamento.

“Espero que el comandante mal informado o tergiversando el reportaje, o en un momento de cólera, lo haya dicho, porque de materializarse estaríamos viendo un ejercicio abusivo del poder. Cómo una autoridad policial estaría presuntamente abusando de su cargo para ordenar a Inspectoría presentar o solicitar una denuncia que no tiene fundamento fáctico ni jurídico”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que interpondría acciones legales contra Zanabria de concretarse esta amenaza.

“¿Cómo le puede atribuir responsabilidad administrativa disciplinaria? Me encuentro sorprendido y yo, José Carlos Mejía, como defensa legal del capitán Izquierdo, voy a tomar acciones legales. No es función del comandante general abrir un procedimiento administrativo disciplinario. Eso le corresponde al inspector general”, aseguró.