La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pone a disposición de los usuarios distintas herramientas tecnológicas para facilitar sus trámites y gestiones. Uno de estos es la consulta virtual de expedientes de los administrados.

A continuación, se detalla cómo conocer el estado de sus trámites de forma rápida y sencilla.

Desde cualquier dispositivo, puede ingresar al siguiente enlace. En la parte superior encontrará la opción Trámites y Servicios. Cuando le dé clic, se desglosará una ventana con otras alternativas. Debe seleccionar Seguimiento de Trámites. Luego, el sistema lo redirigirá a la plataforma Módulo de Consulta de Expedientes de Sutran.

En ese espacio, deberá colocar información clave como el número de parte diario de su documento. Este número es registrado en el expediente al momento de ser ingresado al sistema de Sutran.

También debe ingresar el año y el código captcha. Una vez llenados estos espacios, le da clic a Buscar y a continuación aparecerá toda la información vinculada al referido trámite. Por ejemplo, gracias al monitoreo del sistema, se podrá visualizar la unidad orgánica responsable del expediente y el estado en el que se encuentra.

La segunda opción para realizar la consulta de manera rápida es a través de cualquier buscador de internet. Solo es necesario colocar Módulo de Consulta de Expedientes Sutran y la primera alternativa facilitará el acceso directo a la plataforma, donde se debe completar la información anteriormente detallada (número de parte diario, año y código captcha).

A través de estas dos formas, cualquier usuario puede proceder con la consulta de sus trámites para verificar su estado. De esta manera, se optimiza el tiempo de los administrados.