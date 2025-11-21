Sutran. (Foto: GEC)
, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La medida fue oficializada a través de la , publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano donde señala que el cargo se encontraba vacante y que resultaba necesario nombrar a la autoridad que asumirá la conducción de dicha institución.

En otro dispositivo legal, , se aceptó la renuncia formulada por Anatoly Pavel Ruiz Cueva al cargo de Superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), dándosele las gracias por los servicios prestados.

La norma recuerda que la Sutran fue creada por la Ley N° 29380 y que el proceso de designación se realiza conforme a la legislación vigente, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos.

El documento lleva la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera.

