La activó su protocolo de respuesta tras el , en Ocoña (Camaná, Arequipa), donde una camioneta pick up impactó contra un bus de la empresa Llamosas S.R.L.

El siniestro dejó 37 fallecidos, según fuentes policiales. La entidad envió a un equipo de su Unidad Desconcentrada de Arequipa para apoyar en las primeras diligencias y coordinar el traslado de los lesionados a centros médicos locales.

De acuerdo con la información oficial, la ha entregado a las autoridades todo el registro de monitoreo disponible sobre el vehículo de placa VCG-962, perteneciente a la empresa Llamosas S.R.L.

Un punto clave es que la habilitación de ese bus fue emitida por el Gobierno Regional de Arequipa, con el cual la superintendencia asegura estar coordinando para revisar los antecedentes y determinar si existieron incumplimientos o fallas en los controles previos.

La entidad señaló también que trabaja junto con la Policía Nacional para esclarecer las causas del choque, aportando información técnica del sistema de gestión y monitoreo de flotas.

En paralelo, reiteró su llamado a las empresas de transporte y conductores para reforzar la prevención en carretera, en un contexto en el que los accidentes siguen siendo uno de los principales riesgos operativos para el sector y un foco de cuestionamientos sobre la fiscalización en rutas de alto tránsito.

