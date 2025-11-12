Un bus interprovincial con más de 40 pasajeros protagonizó un grave accidente en la madrugada de hoy miércoles 12 de noviembre en la región Arequipa. El vehículo, que transportaba más de 40 pasajeros, cayó a un abismo de más de 200 metros a la altura del kilómetro 781 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

Walther Oporto Pérez, gerente regional de salud de Arequipa, dijo a Canal N que se han registrado 37 fallecidos hasta el momento.

Según informaron medios locales, el accidente se produjo luego que el bus interprovincial de la empresa Llamosas, de placa VCG-962, chocara frontalmente contra una camioneta, de placa VCN-735.

A esta hora unidades de emergencia, bomberos y Policía Nacional realizan labores de rescate de las víctimas y en el traslado de los heridos.

La unidad vehicular partió del distrito de Chala con destino a la ciudad de Arequipa cuando ocurrió el accidente de tránsito.

Policía, bomberos y equipos de emergencia de Atico, Camaná y Ocoña continúan en la zona brindando asistencia y rescatando a los heridos con el apoyo de ambulancias y unidades de salvamento.

A esta hora el carril de sur a norte de la Panamericana Sur permanece cerrado debido a la presencia de los vehículos siniestrados y los trabajos de rescate en curso.