Accidente en Puente Primavera. (Foto: Captura de video de América Tv)
Redacción Gestión
Un accidente de tránsito registrado en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 6,

Alrededor de las 6:00 a.m. de este miércoles, un auto de color negro se volcó sobre el puente Primavera, lo que interrumpió el tránsito en dirección de sur a norte y complicó el desplazamiento de miles de conductores que circulan diariamente por esta vía principal de Lima.

Sin heridos graves, pero con fuerte impacto en el tráfico

Según los reportes desde el lugar, el vehículo terminó volcado con las ruedas hacia arriba, y fue necesaria la presencia de una grúa para su remoción. Aunque el accidente no dejó personas gravemente heridas, el impacto en el flujo vehicular fue significativo: se generaron largas filas de autos mientras se llevaban a cabo los trabajos para liberar la vía.

Ante el caos vehicular, muchos conductores y pasajeros optaron por buscar rutas alternas en los alrededores del puente Primavera.

Las autoridades instaron a los ciudadanos a tomar precauciones, sobre todo durante las horas pico, ya que el tráfico en ese tramo de la Panamericana Sur permaneció afectado por más de una hora hasta que el vehículo pudo ser retirado completamente de la calzada.

