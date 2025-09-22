La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que desde el domingo 5 de octubre se pondrá en marcha la segunda fase del plan de desvío vehicular, en el marco de los trabajos de construcción de la estación Carmen de la Legua del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

En ese sentido, 55 empresas de transporte público modificarán sus recorridos hacia el distrito de San Miguel, en un tramo de 2.5km. El desvío se iniciará en el cruce de las avenidas Argentina y Elmer Faucett (Callao), continuará por las avenidas Juan Velasco Alvarado y Venezuela, para finalmente reincorporarse a Elmer Faucett (San Miguel). Esta medida también alcanzará a los vehículos de carga que circulan por la zona (Ver mapa).

Medida también se aplica para el transporte privado

En el caso del transporte privado, los conductores deberán tomar rutas alternas a través del jirón Jazpampa o el jirón Agua Santa, continuar por el jirón Iquique y seguir por la calle Las Violetas, hasta reincorporarse finalmente a la avenida Elmer Faucett.

Los servicios de transporte público y de carga, que se dirijan con dirección al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mantendrán su recorrido por la vía auxiliar de las avenidas Óscar R. Benavides, Enrique Meiggs (a la altura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) y Argentina.

En tanto, el servicio especial AeroDirecto Sur continuará operando por las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez, garantizando la conexión rápida y segura hacia el terminal aéreo.

¿Qué obras se hará?

El Ramal de la Línea 4, que forma parte de la ejecución del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, continúa avanzando con el objetivo de mejorar la conectividad en la capital y el primer puerto.

Uno de los puntos claves será la construcción de la estación Carmen de la Legua, que permitirá enlazar dos líneas de transporte masivo ferroviario.

Con esta infraestructura, los usuarios provenientes del distrito de Ate podrán llegar al Callao en apenas 54 minutos, reduciendo significativamente sus tiempos de traslado.