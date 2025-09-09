Inauguran tramo de Vía Expresa Sur que conectará con la Panamericana Sur. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Inauguran tramo de Vía Expresa Sur que conectará con la Panamericana Sur. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
La inauguró un tramo de cinco kilómetros con tres carriles por sentido de la , diseñada para reducir el tráfico en la ciudad al conectar la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur.

, Rafael López Aliaga, durante la ceremonia, destacó que la vía se ha recuperado pese a dificultades presentadas durante su construcción.

“La inversión de este proyecto es de 60 millones, pero antes la habían inflado en 800. Ahora tenemos mil millones por año para hacer obras. No es solo voluntad política, acá se trabaja con honestidad”, indicó .

amplía la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con el objetivo aliviar la congestión vehicular en esta ruta de alto tránsito, además de conectar la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima.

En una , se planea construir intercambios viales en varias avenidas importantes y habilitar un corredor central de 17 metros para la futura ampliación del Metropolitano.

se encuentre , permitirá viajar de la Plaza Grau a la Panamericana Sur en 30 a 40 minutos y reducirá los tiempos incluso hacia distritos más lejanos como San Bartolo.

estima que la obra estará terminada en junio del próximo año.

