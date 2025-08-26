Proponen buscar financiamiento privado en la construcción de nuevos penales: Los detalles. Foto: Gob.pe
Proponen buscar financiamiento privado en la construcción de nuevos penales: Los detalles.
La , presentará una propuesta para buscar financiamiento privado para la en la capital.

Para ello sugirió implementar un convenio, junto con el (INPE) y el (MINJUSDH), cartera encabezada por, para llevar a cabo estas acciones.

fue anunciada por la presidenta durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conacec).

Tras esta sesión, el presidente del Consejo de Ministros, , detalló más acerca de esta propuesta.

El jefe del indicó que Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la , detalló que secuenta con terrenos disponibles y presupuesto, así como conversaciones adelantadas con el alcalde y los regidores para facilitar el proyecto.

“Él (Reggiardo) señaló que había terrenos disponibles, que había un presupuesto disponible, que había incluso ya una conversación con el burgomaestre y los regidores, de que podían poner a disposición del un modelo de penal que podría servir para atender las necesidades, a cuenta de que muchos de los penales en estos momentos están sobrepasados en su capacidad”, señaló el premier.

Arana mostró optimismo y mencionó que espera que la colaboración se concrete lo más pronto posible.

Esta iniciativa parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por Rafael López Aliaga, quien propondrá un convenio, junto con el INPE y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera encabezada por Juan José Santiváñez. (Foto: Municipalidad de Lima)
