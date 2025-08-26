La Municipalidad Metropolitana de Lima, presentará una propuesta para buscar financiamiento privado para la construcción de penales en la capital.

Para ello la comuna sugirió implementar un convenio, junto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), cartera encabezada por Juan José Santiváñez, para llevar a cabo estas acciones.

Esta propuesta fue anunciada por la presidenta Dina Boluarte durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conacec).

Tras esta sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, detalló más acerca de esta propuesta.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, detalló que se cuenta con terrenos disponibles y presupuesto, así como conversaciones adelantadas con el alcalde y los regidores para facilitar el proyecto.

“Él (Reggiardo) señaló que había terrenos disponibles, que había un presupuesto disponible, que había incluso ya una conversación con el burgomaestre y los regidores, de que podían poner a disposición del Instituto Nacional Penitenciario un modelo de penal que podría servir para atender las necesidades, a cuenta de que muchos de los penales en estos momentos están sobrepasados en su capacidad”, señaló el premier.

Arana mostró optimismo ante la propuesta y mencionó que espera que la colaboración se concrete lo más pronto posible.