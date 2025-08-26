Fanny Montellanos, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), apoyó públicamente la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos y negó que se haya dado con “cálculo político”.

Montellanos sostuvo, en declaraciones a la prensa, que las nuevas designaciones ministeriales, incluido Santiváñez y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reflejan los objetivos del gobierno sin intereses políticos, como se expresa en los discursos de la presidenta y el primer ministro.

LEA TAMBIÉN: Manero señala que no hay un consenso en el gabinete sobre la salida del Perú de la Corte IDH

“La mejor expresión de lo que queremos hacer está ahí, sin ningún cálculo político. Está ahí, en el mensaje de la presidenta, en el discurso del premier”, indicó.

Asimismo, afirmó que, con Santiváñez como ministro de Justicia, pretende garantizar los derechos de todos los peruanos. Además, señaló que los ministros reconocen sus cualidades.

“Nosotros pensamos que no solamente es la participación de un ministro, sino en todas las decisiones lo que tratamos de hacer es ponerlas sobre la mesa en Consejo de Ministros”, remarcó.

Montellanos mencionó que hay esfuerzos conjuntos desde el Congreso y el Ejecutivo para mejorar el sistema de justicia y aseguró que Santiváñez también lo prioriza. Además, precisó que el presidente del Consejo de Ministros asistirá siempre al Parlamento cuando este lo llame.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo no teme posible censura del Gabinete Ministerial tras regreso de Santiváñez

“Siempre va a acudir al Congreso el premier. Nosotros todos, todos somos respetuosos. Cada vez que nos llamen al Congreso, ahí vamos a estar”, puntualizó.

Recordemos que el congresista Edward Málaga presentó una moción para que el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, asista al Congreso y explique los motivos técnicos y políticos de la designación de Santiváñez como ministro de Justicia.