Juan José Santiváñez fue designado como ministro de Justicia, pese a que afronta tres investigaciones en el Ministerio Público. Composición: Gestión.
Carlos Hinostroza Sánchez
Carlos Hinostroza Sánchez

Pese a los cuestionamientos que pesan en su contra y las investigaciones que afronta, el extitular del Interior, Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial. El último sábado fue designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo del saliente Juan Alcántara.

