Pese a los cuestionamientos que pesan en su contra y las investigaciones que afronta, Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial. El último sábado fue designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo del saliente Juan Alcántara.

Como era de esperarse, esta noticia desató una ola de críticas desde diversos sectores, principalmente, en el Congreso de la República.

En diálogo con RPP, el legislador de Renovación Popular (RP), Diego Bazán, mostró su preocupación por esta decisión. A su juicio, la designación de Santiváñez representa “una afrenta directa” al Parlamento, que lo había censurado anteriormente cuando ejercía como titular del Mininter.

“Definitivamente hay mucha preocupación y (considero que es) una afrenta directa al Congreso de la República, que haciendo uso de la representación popular decidió censurarlo en un momento sumamente complicado. Hay que entender que no solo se debió al mal manejo en temas de seguridad ciudadana, sino básicamente a su desempeño como funcionario. Y esto es lo que preocupa, porque hoy vuelve como alto funcionario del Estado”, cuestionó esta mañana.

Bazán sugirió que esta nuevo nombramiento podría tener implicaciones más allá de las funciones tradicionales del Ministerio de Justicia.

“Se pretende, a través del Ministerio de Justicia, liderar reformas que impulsen la salida de la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y otros temas de derechos humanos (...) además de ello, (se pretende) dar una protección adicional al señor Santiváñez. Ahora él, como alto funcionario del Estado, va a tener el antejuicio político por más tiempo”, aseveró.

En ese sentido, criticó al premier Eduardo Arana y mencionó que debería haber renunciado en lugar de aceptar la imposición de Santiváñez en su Gabinete.

OTRAS CRÍTICAS

A través de su cuenta de “X”, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, calificó la designación de Santiváñez como “una burla al país”.

La parlamentaria Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) consideró que este nombramiento es “una provocación al Congreso y una necedad”.

“Este señor es incapaz de gestionar nada. ¿Qué puede hacer por la justicia en el país un exabogado de procesados por corrupción y otros delitos graves? Boluarte premia a su favorito a costa de todos los peruanos”, resaltó.

Por su parte, Édward Málaga-Trillo indicó que “está en la cancha del Congreso poner freno a tanta desvergüenza”.

“Pero para eso tendríamos que conocer la postura de quienes presiden partidos y digitan bancadas, especialmente Keiko Fujimori, César y Richard Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna, Patricia Li, entre otros. ¿Hablarán?”, cuestionó.