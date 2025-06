Un reportaje de Cuarto Poder, publicado el último domingo, reveló que hay un acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso que permite la contratación adicional de trabajadores en el módulo de personal de confianza para los parlamentarios en el que no existe límite de contratación, no hay tope y se puede contratar a cuantas personas se desee.

De acuerdo con el informe, tampoco importa el currículum de estas personas, los títulos de maestría, ni la experiencia profesional. El único requisito a cumplir es tener la venia del presidente del congreso de la republica.

Al respecto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, negó que desde la Mesa Directiva se haya ordenado contrataciones masivas de personal de confianza sin sustento alguno, tal como se señala en la denuncia.

En diálogo con Canal N, explicó que se han creado nuevos módulos para funciones específicas, como la preservación del patrimonio del Parlamento. De esta manera, descartó que se haya dispuesto la contratación de trabajadores sin ningún tope o filtro.

“El personal de confianza sigue siendo el mismo personal de confianza. Cada módulo tiene el tamaño que tienen los módulos, lo que se ha hecho es crear algunos módulos especiales para determinadas funciones específicas. Por ejemplo, se ha creado un módulo nuevo de tres personas, que tiene que ver con la protección del patrimonio de este Congreso”, indicó esta mañana.

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES OCASIONÓ AUMENTO DE PERSONAL

Cuarto Poder realizó un cálculo matemático y determinó que el desembolso de recursos públicos solo en esta nueva bolsa de trabajo laboral para los allegados a la Mesa Directiva ha ido en aumento, año tras año.

En el 2023, durante la presidencia de José Williams, se gastó S/ 2.7 millones, mientras que en el 2024, la gestión de Alejandro Soto aumentó el gasto a S/3.194 millones.

Sin embargo, el actual titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, no solo mantuvo la tendencia, sino que impuso un nuevo récord: en solo 9 meses, el costo de personal adicional para los congresistas asciende a más de S/ 3 millones.

Respecto a este incremento en los gastos para contratar personal, Cavero recalcó que este tema “no responde exclusivamente a decisiones de la Mesa Directiva”.

El también legislador de Avanza País recordó que muchas contrataciones se deben a la creación de nuevas comisiones investigadoras y especiales, aprobadas por el Pleno del Congreso.

“Aquí se han creado una cantidad de comisiones investigadoras que requieren personal de confianza y, desde mi punto de vista y la de mi bancada, cuestionamos que haya mucho más comisiones especiales que las ordinarias. Eso ha provocado un aumento de trabajadores sin mucha razonabilidad (...) esa no es una decisión de la Mesa Directiva, porque las comisiones investigadoras y especiales se aprueban por el Pleno", remarcó.

Según dijo, ha propuesto límites a la proliferación de estas comisiones para evitar que se incremente el gasto.

“Tenemos que ir a un proceso de sinceramiento. Yo he planteado en la comisión de Constitución que las comisiones especiales no puedan exceder el 50% de las comisiones ordinarias. Si tenemos 24 comisione ordinarias, lo máximo que deberías tener es 12 comisiones especiales, no más”, enfatizó.