Ante la escasa presencia de legisladores durante las sesiones de las comisiones del Congreso, el presidente de dicha institución, Eduardo Salhuana, anunció que en la próxima Junta de Portavoces planteará que no menos del 50% de legisladores asista, de forma presencial, a estos grupos de trabajo.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con dicho planteamiento. La primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, consideró que sería imposible implementarla.

“Yo estoy extrañada por el proyecto que ha expresado el presidente. Me parece difícil poder aplicarlo, llevarlo a la práctica porque, ¿cómo hacemos para que el 50% de congresistas se comprometa a estar de manera presencial?, ¿por qué estos sí y esos no? Además, si eso no ocurre, ¿cuáles son los efectos?", indicó el último miércoles a Canal N.

La también legisladora de Fuerza Popular explicó que la simultaneidad de sesiones y la carga de trabajo dificultan cumplir esa exigencia, al recordar que el Parlamento tiene 25 comisiones ordinarias, sin contar las comisiones especiales.

Además, advirtió que podría generar constantes suspensiones por falta de quórum en los grupos de trabajo.

“El problema que se suscita acá con la no presencialidad de muchas de las comisiones es porque hay congresistas que, a pesar que tenemos nosotros una bancada numerosa, somos 21 (en Fuerza Popular), pero son 25 comisiones más otro tanto de comisiones especiales. Es casi imposible que un congresista pueda estar en una, dos o tres comisiones a la vez”, advirtió.

DEFIENDE PRESENCIALIDAD EN LOS PLENOS

Si bien defendió la participación virtual en las comisiones, Juárez consideró que debería haber una presencialidad al 100% en las sesiones del Pleno para sacar adelante proyectos de ley o reformas con alta votación.

“Cuando uno presenta un tema y requiere una alta votación, si la presencialidad se ha establecido ese día vamos a tener menos quórum y menos posibilidad de aprobar un tema con alta votación”, cuestionó.

No obstante, reconoció que llegar a ese escenario es muy difícil debido a que los legisladores piden licencia de salud o para acompañar a un alcalde o gobernador en la inauguración de una obra, entre otras justificaciones.

“Entonces, es complicado. O sea, son muy pocos los legisladores que están de manera permanente en los Plenos”, recalcó.