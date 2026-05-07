Según Mapfre Economics, el PBI peruano se perfila a un entorno de crecimiento moderado e inflación persistente. Foto: Andina
Según Mapfre Economics, el PBI peruano se perfila a un entorno de crecimiento moderado e inflación persistente. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, de acuerdo con Mapfre Economics.

En su reciente informe ‘Panorama económico y sectorial 2026: actualización de previsiones hacia el segundo trimestre’, sostienen que

De esa manera, Perú se consolidará como una de las economías más resilientes de la región: se espera que Latinoamérica avance 1.9% y 2.1% para este año y el próximo.

LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal advierte de falta de dinero en el Estado para promesas de candidatos presidenciales

Esta lectura de Mapfre Economics se acerca a la del 2.7% del Banco Mundial, 2.9% del BBVA Research y 3.2% del BCRP.

“Este desempeño se produce tras un comportamiento positivo en 2025, donde la actividad económica mostró dinamismo impulsado por el consumo y la inversión, reflejando la capacidad del país para adaptarse a un entorno internacional desafiante”, precisa el estudio.

Según Mapfre Economics, Perú superaría la tasa de 1.9% y 2.1% con la que el PBI regional avanzaría entre 2026 y 2027. Foto: Andina
Según Mapfre Economics, Perú superaría la tasa de 1.9% y 2.1% con la que el PBI regional avanzaría entre 2026 y 2027. Foto: Andina

Y es que,, como su deuda pública moderada, sistema financiero robusto y elevadas reservas internacionales.

LEA TAMBIÉN: Productividad laboral en Perú: la diferencia entre trabajador formal e informal y el costo al país

Sin embargo, Por ello, consideran que el PBI peruano tendrá una variación moderada e inflación persistente.

“El ciclo económico global está condicionado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y shocks energéticos, que redefinen las dinámicas económicas y limitan el margen de maniobra de las políticas económicas”, concluyeron.

¿Cómo cambiará el sector asegurador?

Mapfre Economics prevé que,

Se proyecta que las primas del segmento de Vida crezcan un 5.4% en 2026 y un 6.7% en 2027, mientras que el segmento de No Vida lo hará en 5.5% y 6.4%, respectivamente.

Prevén que nuestro mercado tiene la capacidad para adaptarse al entorno complejo y mantendrá una trayectoria de crecimiento sostenible.

TE PUEDE INTERESAR

Concytec quiere pesar más en el PBI: ¿puede Perú darle prioridad a la ciencia?
PBI de EE.UU. creció en el cuarto trimestre del 2025 por debajo de estimación inicial
ADEX: PBI de Perú podría superar 5% si se consolidan reformas y se logra la estabilidad
PBI de Perú creció 3.44% en 2025: ¿podrá afrontar los retos y crecer aún más este año?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.