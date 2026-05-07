La economía peruana se mantendrá con un crecimiento sólido para los próximos dos años, de acuerdo con Mapfre Economics.
En su reciente informe ‘Panorama económico y sectorial 2026: actualización de previsiones hacia el segundo trimestre’, sostienen que el PBI se elevará 2.9% este 2026 y 3.0% en 2027.
De esa manera, Perú se consolidará como una de las economías más resilientes de la región: se espera que Latinoamérica avance 1.9% y 2.1% para este año y el próximo.
LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal advierte de falta de dinero en el Estado para promesas de candidatos presidenciales
Esta lectura de Mapfre Economics se acerca a la del 2.7% del Banco Mundial, 2.9% del BBVA Research y 3.2% del BCRP.
“Este desempeño se produce tras un comportamiento positivo en 2025, donde la actividad económica mostró dinamismo impulsado por el consumo y la inversión, reflejando la capacidad del país para adaptarse a un entorno internacional desafiante”, precisa el estudio.
Y es que, a pesar del contexto inflacionario externo, Perú posee fundamentos macroeconómicos sólidos, como su deuda pública moderada, sistema financiero robusto y elevadas reservas internacionales.
LEA TAMBIÉN: Productividad laboral en Perú: la diferencia entre trabajador formal e informal y el costo al país
Sin embargo, hay riesgos asociados a la incertidumbre política, la volatilidad de los precios de los minerales y la debilidad de la inversión privada. Por ello, consideran que el PBI peruano tendrá una variación moderada e inflación persistente.
“El ciclo económico global está condicionado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y shocks energéticos, que redefinen las dinámicas económicas y limitan el margen de maniobra de las políticas económicas”, concluyeron.
¿Cómo cambiará el sector asegurador?
Mapfre Economics prevé que, a pesar de la volatilidad financiera, el crecimiento nominal respaldará a la industria de seguros.
Se proyecta que las primas del segmento de Vida crezcan un 5.4% en 2026 y un 6.7% en 2027, mientras que el segmento de No Vida lo hará en 5.5% y 6.4%, respectivamente.
Prevén que nuestro mercado tiene la capacidad para adaptarse al entorno complejo y mantendrá una trayectoria de crecimiento sostenible.