La economía peruana se mantendrá con un crecimiento sólido para los próximos dos años, de acuerdo con Mapfre Economics.

En su reciente informe ‘Panorama económico y sectorial 2026: actualización de previsiones hacia el segundo trimestre’, sostienen que el PBI se elevará 2.9% este 2026 y 3.0% en 2027.

De esa manera, Perú se consolidará como una de las economías más resilientes de la región: se espera que Latinoamérica avance 1.9% y 2.1% para este año y el próximo.

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Esta lectura de Mapfre Economics se acerca a la del 2.7% del Banco Mundial, 2.9% del BBVA Research y 3.2% del BCRP.

“Este desempeño se produce tras un comportamiento positivo en 2025, donde la actividad económica mostró dinamismo impulsado por el consumo y la inversión, reflejando la capacidad del país para adaptarse a un entorno internacional desafiante”, precisa el estudio.

Según Mapfre Economics, Perú superaría la tasa de 1.9% y 2.1% con la que el PBI regional avanzaría entre 2026 y 2027. Foto: Andina

Y es que, a pesar del contexto inflacionario externo, Perú posee fundamentos macroeconómicos sólidos, como su deuda pública moderada, sistema financiero robusto y elevadas reservas internacionales.

Sin embargo, hay riesgos asociados a la incertidumbre política, la volatilidad de los precios de los minerales y la debilidad de la inversión privada. Por ello, consideran que el PBI peruano tendrá una variación moderada e inflación persistente.

“El ciclo económico global está condicionado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y shocks energéticos, que redefinen las dinámicas económicas y limitan el margen de maniobra de las políticas económicas”, concluyeron.

¿Cómo cambiará el sector asegurador?

Mapfre Economics prevé que, a pesar de la volatilidad financiera, el crecimiento nominal respaldará a la industria de seguros.

Se proyecta que las primas del segmento de Vida crezcan un 5.4% en 2026 y un 6.7% en 2027, mientras que el segmento de No Vida lo hará en 5.5% y 6.4%, respectivamente.

Prevén que nuestro mercado tiene la capacidad para adaptarse al entorno complejo y mantendrá una trayectoria de crecimiento sostenible.