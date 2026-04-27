Luego de un fuerte inicio del 2026, pero las expectativas se reducen ante una serie de riesgos que dejan a la inversión privada y el empleo vulnerable. (Foto de AFP)
Luego de un fuerte inicio del 2026, pero las expectativas se reducen ante una serie de riesgos que dejan a la inversión privada y el empleo vulnerable. (Foto de AFP)
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Guadalupe Gamboa
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Si bien este año inició con un impulso en el mercado laboral formal, las expectativas para los próximos meses apunta a una desaceleración, según revela un reciente estudio de Axpen, una alianza entre Apoyo Consultoría y Vinatea & Toyama.

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