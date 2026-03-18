Estas son las últimas noticias sobre el empleo en el Perú. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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En enero de 2026, el a nivel nacional aumentó 3.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Con ello, sumó 22 meses consecutivos de crecimiento, informó el .

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Desempeño por sectores

Este avance implicó la generación de 232,000 nuevos puestos de trabajo formales en el país.

Puntualmente, en el sector privado los puestos de trabajo formales experimentaron un aumento del 5.3% interanual en enero.

El se incrementó, sobre todo, por la creación de más puestos de trabajo en tres sectores: servicios, y comercio, que agregaron, 92,000, 55,000 y 40,000, respectivamente.

En paralelo, otros sectores muestran señales de reactivación: la construcción creció 8% y añadió 18,000 empleos; mientras que minería registró la mayor tasa de expansión (10.2%) y 13,000 empleos.

En contraste, la manufactura creció a un ritmo más moderado (2%), ya que sumó 10,000 puestos; y tanto la pesca como la electricidad permanecieron estancadas.

Así se movió el empleo del Perú en enero de 2026, según recogió el BCRP.
Así se movió el empleo del Perú en enero de 2026, según recogió el BCRP.

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