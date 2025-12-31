En el ámbito privado (4.66 millones de puestos), el crecimiento fue de 6.4% en el período de enero a octubre, mientras que en el público (1.70 millones de puestos) fue de 1.2%.

El crecimiento del empleo se dio a nivel general. De hecho, la población ocupada (que cuenta con algún tipo de trabajo) a nivel nacional creció un 1.9% en el tercer trimestre hasta alcanzar los 17.62 millones de personas.

Sin embargo, existen retos estructurales como el subempleo o la informalidad que están en los planes de gobierno de los 35 candidatos presidenciales y pasarán a ser foco de debate en los próximos meses.

Las fórmulas de los candidatos para el empleo

Gestión revisó los planes de los 35 candidatos y sus aristas referidas a cómo concretarán la creación de empleos que prometen [infografía al final del artículo].

Los objetivos de los postulantes van desde crear 500 mil empleos durante toda su gestión gubernamental, pasando por reducir la informalidad al 60% (actualmente está en 70%), elevar el empleo formal y hasta crear cinco millones de puestos formales en su mandato.

Para ello, una medida que se repita es la de otorgar incentivos tributarios (créditos fiscales, deducciones y otros) a empresas para promover la contratación, principalmente enfocándose en el caso de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes).

También se aborda impulsar reformas laborales para la simplificación de regímenes , implementar sistemas interoperables que conecten ofertan laboral con demanda, promover programas masivos de empleo juveniles, capacitaciones en general y hasta establecer que el Estado contrate alrededor de 10,000 personas que realicen prácticas profesionales.

Otro aspecto al que se apunta para crear empleos es fomentar las negociaciones colectivas, garantizar las organizaciones sindicales y aumentar el sueldo mínimo, inicialmente a alrededor de S/ 1,330 , pero equipararlo a la canasta básica familiar ( S/ 1,816). Esto último, por ejemplo, se propone desde la Alianza Electoral Venceremos.

Renovación Popular, que lidera los últimos sondeos, sustentó escuetamente su fórmula para crear empleos con la “promoción de un aparato productivo más industrializado e incremento de la participación de la industria nacional en inversiones extranjeras”.

Fuerza Popular, que le sigue en las encuestas, buscará fomentar el empleo “retomando y profundizando” el proceso de shock desregulatorio. Además, destaca el lanzamiento del programa “Empleo Joven con Futuro”, que reduzca el ingreso de jóvenes a economías ilegales.

Desde Perú Primero, tercero en el último sondeo de Datum, apuntarán a los incentivos tributarios escalonados, como créditos fiscales, y deducciones, para generar empleos. A esto suman su apoyo a clústeres regionales en sectores intensivos en empleo.

Incentivos tributarios y capacitaciones sustentadas

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), consideró que medidas como incentivos y deducciones sí apuntan a un problema real que es la alta carga monetaria de contratación en el país.

Sin embargo, esto colinda con dos aspectos relevantes. El primero es que estas medidas suponen un costo tributario y encuentran al país con finanzas públicas debilitadas .

“Estas medidas son de corte fiscal, cuestan. No es gratuito y tiene que plantearse de dónde se sacarán los recursos para estas subvenciones. Por más interesante que resulta una medida, si no cubre este punto, es una mala medida”, refirió.

Un segundo factor es que se están realizando una segmentación en el tratamiento tributario, lo que podría generar mayores distorsiones.

“Los costos [laborales] debieran ser igual a las características de lo trabajadores. Esto tiene que balancear y plantean un grado de escalonamiento. Estructuralmente, se tiene que a nivel de Pymes se encuentran, al mismo tiempo, empresas con baja productividad con trabajadores de igual condición. Y no se puede pagar [los costos laborales]”, detalló.

Siguiendo esta línea, Tuesta mencionó que resulta interesante la idea de simplificar regímenes laborales , al considerar que cuando se establecen “fronteras” se generan los problemas.

“Más que hablar de regímenes diferentes, uno debe abordar un escenario conjunto, pero con varios niveles de cumplimiento. Uno solo que debería primar es el criterio de ventas, en lugar del tamaño del local, el número de trabajadores, etc”, apuntó.

Respecto a las propuestas de capacitaciones, señaló que debe aterrizarse bajo qué escenarios se darán: si lo hará el Estado, si tiene capacidad para hacerlo y, sobre todo, si tendrá el resultado esperado de concretar una contratación. “¿Qué implica una capacitación sin empleo al final”, planteó.

Por último, criticó las propuestas como elevar el sueldo mínimo sin sustento técnico y el fomento del empleo a partir de negociaciones colectivas y consolidación de los sindicatos. “Esto solo genera más rigidez laboral. No soluciona nada y profundiza la brecha”, subrayó.

