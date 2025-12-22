El salario pretendido por los peruanos que buscan empleo continúa en ascenso. En noviembre, además, se ha registrado una aspiración que atraviesa todas las jerarquías del ecosistema de trabajo —desde ocupaciones iniciales hasta jefaturas—. ¿Cuáles son las posiciones con las mayores pretensiones de remuneración? Un informe de Bumeran, compartido con Gestión, lo responde.
El sueldo promedio requerido fue de S/ 3,441 mensuales. Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, precisó lo que hay detrás del dato.
“El salario pretendido promedio registró en noviembre un aumento de 1.84% [con respecto al mes anterior], alcanzando así los S/ 3,441. Esto refleja una tendencia hacia la revalorización de la experiencia, conocimiento y confianza por parte de los talentos, así como una expectativa creciente de desarrollo y mejores condiciones”.
Salario según seniority
Al décimo mes del año, los puestos de jefe o supervisor requirieron, en promedio, S/5,666. Este monto no ha dejado de crecer de manera acelerada desde inicios de este año. Incluso, en octubre último superó recién la “barrera” de los S/ 5,600.
El segmento semisenior y senior tiene pretensiones que subieron a S/3,496; y los junior, S/2,288. En suma, el nivel que más dinamismo demostró, con respecto al mes previo, fue el de senior.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya había advertido, en su último reporte de inflación, que el empleo formal, de enero a octubre, registró un crecimiento de 4.9% frente al mismo periodo del año anterior. Es comprensible, entonces, que la tendencia se mantenga, avalada también por la fortaleza de los factores macroeconómicos que colocan al país en una postura beneficiosa aun frente a la posible incertidumbre a causa de las elecciones 2026.
Asimismo, en el documento de Bumeran se coloca la lupa sobre el desempeño en las diferentes carreras. En detalle, el puesto de Negocios Internacionales para el grupo de jefe o supervisor es el que presentó el salario solicitado más alto, con S/ 12,000.
Por su parte, para el segmento semisenior y senior, Ingeniería Oficina Técnica/Proyecto es el cargo que muestra la mayor pretensión salarial, con S/ 6,000.
Mientras que en el segmento junior, la batuta se la lleva el puesto de Medio Ambiente, con S/ 4,500.
Puestos seleccionados
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Impuestos: S/ 3,500
Recepcionista: S/ 1,800
- COMERCIAL
Planeamiento Comercial: S/ 3,000
Comercio Exterior: S/ 1,300
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Media Planning: S/ 3,500
Comunicaciones Externas: S/ 1,200
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Ingeniería de Producto: S/ 3,250
Transporte: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 2,800
Selección: S/ 1,800
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 4,000
Soporte Técnico: S/ 2,000
- OTROS
Medio Ambiente: S/ 4,500
Farmacia hospitalaria: S/ 1,400
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Facturación: S/ 4,500
Créditos y Cobranzas: S/ 2,500
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 4,000
Telemarketing: S/ 2,000
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Producto: S/ 4,500
Creatividad: S/ 2,500
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 6,000
Ingeniería en Alimentos: S/ 2,350
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y planilla: S/ 3,600
Capacitación: S/ 3,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Análisis de Datos: S/ 5,500
Soporte Técnico: S/ 2,050
- OTROS
Medicina: S/ 5,800
Ventas Internacionales / Exportación: S/ 1,800
Perfiles con más avisos y postulación
Si bien no hay una distinción por seniority en los avisos de empleo, Bumeran recaba que sí hay una preferencia por ciertos perfiles.
Puntualmente, el liderazgo en la composición de demanda por área lo ocupan ventas, con el 8.18% de participación; comercial, con el 7.22%; administración, con el 4.07%, contabilidad, con 3.93%; y atención al cliente, con 3,48%.
También integran la lista los puestos de almacén/depósito/expedición; minería/petróleo/gas; producción; y créditos y cobranzas.
En cuanto a la postulación, los puestos que conforman el top 5 son comercial, con 7.16%; administración, con 6.33%; minería/petróleo/gas, con 5.48%; ventas, con 5.41%; y recursos humanos, con 3.84%.
Completan la enumeración las solicitudes a puestos de marketing, contabilidad, almacén/depósito/expedición, logística y atención al cliente.
Brecha salarial
El Index de Bumeran, además, registra una brecha del salario requerido de 11.74% en noviembre. La remuneración promedio que los hombres solicitaron fue de S/ 3,574 al mes, mientras que el de las mujeres fue de S/ 3,199.
En este contexto y en comparación con octubre, el salario promedio requerido por los hombres aumenta un 1.61% y el salario promedio requerido por las mujeres asciende un 2.74%.
Pero no son las únicas cifras que reflejan la desigualdad: el 38.74% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 61.26% de hombres.
Dado el panorama, en comparación con el mes anterior se observa una disminución de 2.22 puntos porcentuales en las postulaciones femeninas.
El informe también recaba que, a medida que aumenta el nivel de seniority, la proporción de postulaciones femeninas disminuye. ¿Cómo se distribuye?
En los puestos junior, las mujeres representan el 43.83% de las postulaciones, pero su presencia cae al 32.95% en los niveles semisenior y senior, y se reduce aún más en los cargos de jefatura o supervisión, donde solo alcanzan el 23.77%.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.