¿Cuáles son las novedades sobre las pretensiones salariales en Perú? (Foto: Pexels)
Camila Vera
mailCamila Vera

El salario pretendido por los peruanos que buscan empleo continúa en ascenso. En noviembre, además, se ha registrado una aspiración que atraviesa todas las jerarquías del ecosistema de trabajo —desde ocupaciones iniciales hasta jefaturas—. ¿Cuáles son las posiciones con las mayores pretensiones de remuneración? Un informe de Bumeran, compartido con Gestión, lo responde.

