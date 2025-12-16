DP World, Cálidda, Unacem y Holcim Perú revelan las habilidades clave que marcarán el empleo en 2026. (Foto: Pixabay)
DP World, Cálidda, Unacem y Holcim Perú revelan las habilidades clave que marcarán el empleo en 2026. (Foto: Pixabay)
Sandra Alvarado Santillana
mailSandra Alvarado Santillana

A poco de cerrar el año 2025, las empresas ya han delineado cuáles son los perfiles del personal que requieren para este 2026, mientras se ocupan de reforzar sus marcas empleadoras para no solo atraer nuevos colaboradores, sino retener a los que ya tienen. Gestión conversó con cuatro empresas: DP World, Cálidda, Unacem y Holcim Perú.

