El Grupo Unacem reportó ingresos consolidados por S/ 1,794 millones durante el tercer trimestre de 2025, resultado que representa un ligero incremento de 0.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por las operaciones en Perú, Ecuador y Chile, mercados que mostraron una dinámica favorable en volúmenes y precios.

En el caso de Perú, principal mercado del Grupo, Unacem registró un trimestre de sólida actividad. Los despachos de cemento alcanzaron 1′561,000 toneladas, un aumento de 3.2% en comparación con el tercer trimestre de 2024, manteniendo precios estables pese al contexto competitivo.

Además, el negocio de prefabricados en Perú tuvo un buen desempeño, logrando ingresos récord, gracias a la adjudicación de proyectos de infraestructura de gran envergadura. Esta línea se consolidó como uno de los motores más dinámicos del portafolio local.

“En Perú seguimos viendo una tendencia positiva, con un trimestre en el que nuestro negocio de prefabricados alcanzó ingresos récord y la actividad del mercado acompañó este desempeño”, sostuvo Pedro Lerner, CEO Corporativo del Grupo Unacem.

El desempeño del Grupo Unacem estuvo impulsado principalmente por las operaciones en Perú, Ecuador y Chile, mercados que mostraron una dinámica favorable en volúmenes y precios. (Foto: EC).

Resultados por unidades de negocio e inversión

La línea de Concreto, Bloques, Adoquines y Pavimentos del Grupo Unacem también destacó en el Perú, al alcanzar S/ 51.2 millones en ingresos, lo que significó un crecimiento de 151.4% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por mayor demanda y mejoras en la oferta de productos.

Como resultado, los ingresos totales de Unacem Perú ascendieron a S/ 771.2 millones, un incremento de 6.3% interanual, confirmando la recuperación del mercado y la fortaleza operativa de la compañía. El ebitda del trimestre fue de S/ 234.4 millones, un ajuste de –3.1%, explicado por mayores costos asociados a procesos de mejora.

En el negocio energético, Celepsa elevó su generación hidroeléctrica a 710 GWh, un crecimiento de 9.2% respecto al 2024. El ingreso del trimestre llegó a USD 58.8 millones, impulsado por la incorporación de nuevos clientes y por la mayor disponibilidad operativa.

Una de las inversiones más relevantes del trimestre fue la culminación de la modernización de la turbina de Termochilca, que incrementó su capacidad en 18 MW, fortaleciendo la plataforma energética del Grupo y aportando a la eficiencia general de sus operaciones en Perú.

En el marco de su plan de sostenibilidad, el Grupo ejecutó una inversión (capex) consolidada de S/ 467 millones a septiembre de 2025, un aumento de 10.9% respecto al año previo. En Perú, las inversiones se enfocaron en mejoras ambientales en Atocongo y Condorcocha, incluyendo sistemas de reducción de emisiones de SO₂ y nuevas infraestructuras operativas.

El crecimiento regional de Unacem también destacó por la expansión en Ecuador, Chile y la estabilidad en EE. UU. (Foro: Grupo Unacem).

Resultados por países

En Ecuador, los ingresos del Grupo Unacem en el trimestre alcanzaron USD 47.2 millones, un incremento de 3.3% respecto al año anterior. El negocio de cemento registró despachos por 320,000 toneladas (+1.6%), mientras que el concreto alcanzó 66,000 m³ (+13.7%), fortaleciendo el desempeño general del mercado ecuatoriano.

Por su parte, Unicon Chile mostró un avance notable durante el tercer trimestre. Los despachos de concreto premezclado ascendieron a 277,000 m³, creciendo 38.3% interanual, lo que impulsó ingresos por 27,097 millones de pesos chilenos, equivalentes a un aumento de 55.4%. El ebitda de la operación llegó a 1,362 millones de pesos, significativamente superior al año anterior.

En Estados Unidos, a pesar de un entorno desafiante, Unacem North America logró mantener su participación de mercado en Arizona y aumentarla en California. Los volúmenes de cemento alcanzaron 323,000 toneladas (+0.7%), el concreto premezclado llegó a 253,000 m³ (+12.5%) y los agregados totalizaron 378,000 toneladas.