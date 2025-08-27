El accionista mayoritario de la cementera peruana Unacem, Inversiones JRPR, anunció el inicio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con el objetivo de elevar su participación en la compañía. Actualmente, la firma controla un 30% del capital de la empresa.

La operación considera la compra de 48,550,000 acciones, lo que representa el 3.034% del total de papeles emitidos. El precio ofrecido es de S/ 1.75 por acción, cifra que implica una prima de 17.5% sobre el último cierre bursátil, registrado en S/ 1.49.

Desde el último martes, la oferta se mantendrá vigente por 20 días; es decir, hasta el próximo 22 de septiembre, aunque el ofertante podrá prorrogar el plazo de vigencia.

Los accionistas de Unacem podrán vender sus papeles a un precio por encima del mercado y aquellos que no deseen salir de sus acciones, puede recibir réditos de esta oportunidad, ya que los títulos de la compañía rebotaron con fuerza (9.4%) tras el anuncio de la OPA.

En lo que va del año, los títulos de la compañía han aumentado su valor en 5.16%.

Inversionistas siguen la evolución del precio de Unacem tras el anuncio de la operación.

