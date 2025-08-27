En lo que va del 2025, los títulos de Unacem han aumentado su valor en 5.16%. Foto: EC.
El accionista mayoritario de la cementera peruana , Inversiones JRPR, anunció el inicio de una con el objetivo de elevar su participación en la compañía. Actualmente, la firma controla un 30% del capital de la empresa.

La operación considera la compra de 48,550,000 acciones, lo que representa el 3.034% del total de papeles emitidos. El precio ofrecido es de S/ 1.75 por acción, cifra que implica una prima de 17.5% sobre el último cierre bursátil, registrado en S/ 1.49.

Desde el último martes, la oferta se mantendrá vigente por 20 días; es decir, hasta el próximo 22 de septiembre, aunque el ofertante podrá prorrogar el plazo de vigencia.

Los accionistas de podrán vender sus papeles a un precio por encima del mercado y aquellos que no deseen salir de sus acciones, puede recibir réditos de esta oportunidad, ya que los títulos de la compañía rebotaron con fuerza (9.4%) tras el anuncio de la .

En lo que va del año, los títulos de la compañía han aumentado su valor en 5.16%.

