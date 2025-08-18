El Grupo Unacem y la compañía mexicana Calidra conformaron la sociedad Calcem S.A., que tendrá a su cargo la construcción de una planta de cal en Condorcocha, provincia de Tarma (Junín). El proyecto demandará una inversión inicial de US$ 70 millones y contempla una capacidad de producción de 200,000 toneladas anuales.

La nueva unidad de negocios responde a una estrategia de diversificación del Grupo Unacem, que busca ampliar su portafolio hacia sectores clave como la minería y la construcción. La empresa proyecta iniciar operaciones en junio de 2027.

“Calcem es una evidencia más de nuestra visión de crecimiento de largo plazo (...) refleja nuestro firme compromiso con el desarrollo industrial del Perú. Junto a nuestro experimentado socio Calidra hemos sido exhaustivos en el desarrollo de la ingeniería del proyecto para traer tecnología de vanguardia y asegurar así, una producción de alta calidad y la sostenibilidad de la operación desde el primer día”, señaló Ricardo Rizo Patrón, presidente del Directorio del Grupo Unacem.

La planta incorporará un horno de última tecnología con capacidad de integrar en el futuro sistemas de captura de CO₂, en línea con los objetivos de descarbonización al 2050.

La ubicación de la planta se definió por su proximidad a la actual cementera de Condorcocha, lo que permitirá aprovechar energía hidroeléctrica renovable y una conexión estratégica con carreteras y ferrocarril hacia operaciones mineras en el centro del país.

La presencia regional de Calidra

Calidra, con más de un siglo de operaciones en la industria de la cal, mantiene presencia en México, Honduras, Colombia, Perú, Argentina, Chile y República Dominicana, con una oferta que incluye cal, mezclas listas y carbonatos especializados.

“Nos complace trabajar en equipo con Grupo Unacem en esta inversión conjunta en el centro de Perú, que representa un paso importante para reforzar nuestra presencia en el país con una segunda planta de cal. Respaldados por más de 115 años de historia y operaciones en siete países de América Latina, aportamos nuestra experiencia y capacidades para ofrecer soluciones de cal, mezclas listas y carbonatos al mercado peruano”, indicó Alfredo Riefkohl, presidente del Directorio de Grupo Calidra.

Con esta iniciativa, Calcem busca consolidarse como un actor relevante en el mercado peruano de cal, un insumo considerado esencial para la minería, la metalurgia y la construcción.