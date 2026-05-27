DLP Resources Inc. apunta a dar mayor visibilidad a sus proyectos de cobre en Perú. (Foto referencial: Andina).
DLP Resources Inc. apunta a dar mayor visibilidad a sus proyectos de cobre en Perú. (Foto referencial: Andina).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Gautam Iyer como nuevo vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Relaciones con los Inversores, en una decisión orientada a fortalecer la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la compañía, con foco en sus proyectos mineros en Perú.

La empresa señaló que la incorporación del ejecutivo busca ampliar la exposición de sus activos de cobre-molibdeno-plata ante mercados financieros, socios estratégicos y nuevos grupos de inversionistas. DLP mantiene operaciones de exploración minera tanto en Canadá como en

El presidente y director ejecutivo de la compañía, David Gendall, afirmó que la experiencia de Iyer permitirá reforzar la comercialización de los proyectos avanzados de pórfido de cobre-molibdeno-plata que la empresa posee en Perú. Según indicó, el objetivo es

Gautam Iyer tiene experiencia en desarrollo corporativo minero y mercados de capitales. (Foto referencial: Andina).
Gautam Iyer tiene experiencia en desarrollo corporativo minero y mercados de capitales. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: DLP Resources y el último hallazgo en Esperanza: un sistema de cobre de mayor escala

Experiencia de Gautam Iyer en el sector minero

Gautam Iyer cuenta con más de 10 años de experiencia en minería y metales, especialmente en análisis de renta variable y desarrollo corporativo. Inició su trayectoria profesional en Canaccord Genuity, donde trabajó enfocado en empresas de metales básicos y plata.

Posteriormente, el ejecutivo se incorporó al área de Desarrollo Corporativo de Orefinders Resources, participando en iniciativas de crecimiento empresarial mediante fusiones, adquisiciones y otras operaciones corporativas dentro del sector minero. Recientemente, se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo Corporativo en Ore Group.

De acuerdo con la empresa, Iyer trabajó de manera cercana con directores ejecutivos de distintas compañías mineras, apoyando estrategias de crecimiento, acceso a mercados de capitales y fortalecimiento de relaciones con accionistas. DLP considera que este perfil contribuirá al desarrollo de sus objetivos corporativos y financieros.

DLP apuesta por fortalecer el posicionamiento financiero de sus activos mineros. (Foto referencial: Andina).
DLP apuesta por fortalecer el posicionamiento financiero de sus activos mineros. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: DLP halla señales de cobre y molibdeno en profundidad en Arequipa: prevé perforaciones

Como parte de su incorporación, DLP Resources otorgó al ejecutivo 200,000 opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de US$0.19 y un plazo de tres años. Las opciones se consolidarán de manera trimestral durante un año, sujeto a las condiciones establecidas por la empresa.

El nombramiento aún debe recibir la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture. Con esta incorporación, DLP Resources busca fortalecer su estructura corporativa en un contexto en el que las empresas mineras junior continúan enfocadas en atraer capital y ampliar la visibilidad internacional de sus proyectos, incluyendo sus activos de exploración en Perú.

LEA TAMBIÉN: DLP Resources inicia nueva fase de perforación en yacimiento de cobre y molibdeno en Cusco

TE PUEDE INTERESAR

Récord en minería: Perú libera nuevas áreas tras ola de petitorios para concesiones
Más trabajadores en minería podrían acceder a pensión por invalidez: el cambio clave
Minería: Participación de mujeres de Perú aún a medio camino de igualar a Canadá, Chile y Australia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.