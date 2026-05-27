La minera canadiense DLP Resources Inc. anunció el nombramiento de Gautam Iyer como nuevo vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Relaciones con los Inversores, en una decisión orientada a fortalecer la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la compañía, con foco en sus proyectos mineros en Perú.

La empresa señaló que la incorporación del ejecutivo busca ampliar la exposición de sus activos de cobre-molibdeno-plata ante mercados financieros, socios estratégicos y nuevos grupos de inversionistas. DLP mantiene operaciones de exploración minera tanto en Canadá como en Perú, donde desarrolla proyectos vinculados a metales básicos.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, David Gendall, afirmó que la experiencia de Iyer permitirá reforzar la comercialización de los proyectos avanzados de pórfido de cobre-molibdeno-plata que la empresa posee en Perú. Según indicó, el objetivo es fortalecer la conexión de la minera con una mayor base de inversionistas y actores del sector financiero.

Gautam Iyer tiene experiencia en desarrollo corporativo minero y mercados de capitales. (Foto referencial: Andina).

Experiencia de Gautam Iyer en el sector minero

Gautam Iyer cuenta con más de 10 años de experiencia en minería y metales, especialmente en análisis de renta variable y desarrollo corporativo. Inició su trayectoria profesional en Canaccord Genuity, donde trabajó enfocado en empresas de metales básicos y plata.

Posteriormente, el ejecutivo se incorporó al área de Desarrollo Corporativo de Orefinders Resources, participando en iniciativas de crecimiento empresarial mediante fusiones, adquisiciones y otras operaciones corporativas dentro del sector minero. Recientemente, se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo Corporativo en Ore Group.

De acuerdo con la empresa, Iyer trabajó de manera cercana con directores ejecutivos de distintas compañías mineras, apoyando estrategias de crecimiento, acceso a mercados de capitales y fortalecimiento de relaciones con accionistas. DLP considera que este perfil contribuirá al desarrollo de sus objetivos corporativos y financieros.

DLP apuesta por fortalecer el posicionamiento financiero de sus activos mineros. (Foto referencial: Andina).

Como parte de su incorporación, DLP Resources otorgó al ejecutivo 200,000 opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de US$0.19 y un plazo de tres años. Las opciones se consolidarán de manera trimestral durante un año, sujeto a las condiciones establecidas por la empresa.

El nombramiento aún debe recibir la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture. Con esta incorporación, DLP Resources busca fortalecer su estructura corporativa en un contexto en el que las empresas mineras junior continúan enfocadas en atraer capital y ampliar la visibilidad internacional de sus proyectos, incluyendo sus activos de exploración en Perú.

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