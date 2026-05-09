La minera canadiense DLP Resources Inc. anunció una colocación privada por hasta 5 millones de dólares canadienses (US$ 3.6 millones) bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”, con el objetivo de financiar el avance de sus proyectos de cobre en el sur del Perú.

La operación contempla la emisión de hasta 20 millones de unidades a un precio de 0.25 dólares canadienses (US$ 0.18) por unidad. Cada una estará compuesta por una acción ordinaria y un warrant que permitirá adquirir una acción adicional a 0.35 dólares canadienses (US$ 0.25), dentro de un plazo de hasta 36 meses desde el cierre de la oferta.

Además, Red Cloud Securities Inc., que actúa como agente colocador, contará con una opción para vender hasta 4 millones de unidades adicionales, lo que podría elevar el monto total de la operación a 6 millones de dólares canadienses (US$ 4.3 millones).

Según informó la compañía, los recursos se destinarán principalmente al desarrollo del proyecto de cobre, molibdeno y plata Aurora (Cusco), así como a la exploración del proyecto Esperanza, también enfocado en cobre y molibdeno en el sur del país (Arequipa). Asimismo, parte de los fondos también será destinada a capital de trabajo y fines corporativos.

El cierre de la colocación está previsto para el 21 de mayo de 2026 y dependerá del cumplimiento de condiciones habituales de mercado, incluidas las aprobaciones regulatorias correspondientes, entre ellas la de la TSX Venture Exchange.

DLP Resources reporta hallazgo de cobre en proyecto Esperanza

El sur del Perú vuelve a posicionarse como una zona clave para la exploración minera tras el reciente anuncio de la minera canadiense DLP Resources Inc.,que confirmó la presencia de un importante cuerpo magnético en su proyecto de cobre-molibdeno Esperanza. El hallazgo, estimado en un volumen de 4,4 kilómetros cúbicos, refuerza el potencial geológico de esta región, históricamente reconocida por albergar grandes yacimientos metálicos.

El proyecto Esperanza se ubica en un entorno estratégico, a unos 35 kilómetros de Cerro Verde y cercano a otras operaciones relevantes del sur peruano. Esta proximidad no solo destaca la continuidad geológica del cinturón mineralizado, sino que también incrementa las expectativas de que el área pueda albergar un sistema de características similares a los grandes depósitos de cobre del país.

Según la compañía, los resultados provienen de un estudio aeromagnético con drones complementado con una inversión tridimensional de susceptibilidad magnética, tecnología que permite identificar estructuras del subsuelo hasta una profundidad de 1,200 metros. Este análisis reveló un cuerpo magnético cuya forma, orientación y profundidad coinciden con el modelo clásico de depósitos tipo pórfido, los más importantes a nivel mundial para la producción de cobre.

De cara al futuro, la minera ha anunciado la ejecución de nuevos trabajos de exploración, incluyendo campañas adicionales de muestreo y un programa de perforación previsto para 2026. Estos avances podrían consolidar al proyecto Esperanza como un nuevo foco de desarrollo minero en el sur del Perú, reforzando el rol del país como uno de los principales productores de cobre a nivel global.