El sur del Perú vuelve a posicionarse como una zona clave para la exploración minera tras el reciente anuncio de la minera canadiense DLP Resources Inc., que confirmó la presencia de un importante cuerpo magnético en su proyecto de cobre-molibdeno Esperanza. El hallazgo, estimado en un volumen de 4,4 kilómetros cúbicos, refuerza el potencial geológico de esta región, históricamente reconocida por albergar grandes yacimientos metálicos.

El proyecto Esperanza se ubica en un entorno estratégico, a unos 35 kilómetros de Cerro Verde y cercano a otras operaciones relevantes del sur peruano. Esta proximidad no solo destaca la continuidad geológica del cinturón mineralizado, sino que también incrementa las expectativas de que el área pueda albergar un sistema de características similares a los grandes depósitos de cobre del país.

Según la compañía, los resultados provienen de un estudio aeromagnético con drones complementado con una inversión tridimensional de susceptibilidad magnética, tecnología que permite identificar estructuras del subsuelo hasta una profundidad de 1200 metros. Este análisis reveló un cuerpo magnético cuya forma, orientación y profundidad coinciden con el modelo clásico de depósitos tipo pórfido, los más importantes a nivel mundial para la producción de cobre.

El descubrimiento se logró mediante estudios aeromagnéticos con drones y modelamiento 3D del subsuelo. (Foto referencial: Andina)

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Hallazgo clave de cobre en proyecto Esperanza

La integración de información geológica, geoquímica y geofísica ha sido clave para respaldar este hallazgo. Los estudios muestran anomalías coincidentes en un área aproximada de 4 por 4 kilómetros, lo que sugiere la presencia de un sistema mineralizado amplio y coherente. Además, las características observadas presentan similitudes con yacimientos de clase mundial como Toquepala, reforzando la relevancia del descubrimiento.

En términos geoquímicos, las muestras recolectadas evidencian la presencia de elementos asociados a sistemas hidrotermales de alta temperatura, como oro, plata, molibdeno y bismuto. Asimismo, la identificación de minerales como la turmalina respalda la hipótesis de un sistema de pórfido activo, lo que incrementa la probabilidad de encontrar concentraciones económicas de cobre en profundidad.

Sin embargo, los resultados también indican que el núcleo principal de cobre y molibdeno aún no aflora en superficie. Esto sugiere que la mineralización más rica podría encontrarse a mayor profundidad o en los flancos del sistema, lo que convierte al proyecto en un objetivo atractivo para futuras campañas de perforación.

La presencia de elementos como oro, molibdeno y bismuto indica procesos hidrotermales asociados a sistemas mineralizados. (Foto referencial: Andina)

Próximos pasos

Un aspecto destacado del estudio es la identificación de indicadores de fertilidad magmática, como las altas relaciones de estroncio/itrio (Sr/Y), que en el caso de Esperanza alcanzan valores comparables con los de grandes depósitos de cobre a nivel mundial. Este tipo de evidencia geológica es fundamental para estimar el potencial de tamaño y riqueza del yacimiento.

De cara al futuro, la compañía ha anunciado la ejecución de nuevos trabajos de exploración, incluyendo campañas adicionales de muestreo y un programa de perforación previsto para 2026. Estos avances podrían consolidar al proyecto Esperanza como un nuevo foco de desarrollo minero en el sur del Perú, reforzando el rol del país como uno de los principales productores de cobre a nivel global.