La minera canadiense DLP Resources Inc. concretó el cierre de colocaciones privadas, con y sin intermediarios, que le permitieron levantar 7.52 millones de dólares canadienses (US$ 5.43 millones) en ingresos brutos, recursos que serán destinados a financiar actividades de exploración y un informe de evaluación económica preliminar para su proyecto de cobre y molibdeno Aurora (Cusco).

Del total captado, 5.88 millones de dólares canadienses (US$ 4.28 millones) provinieron de una colocación con intermediarios, liderada por Paradigm Capital Inc. como agente financiero, mientras que los 1.63 millones de dólares canadienses (US$ 1.19 millones) se obtuvieron mediante una colocación directa sin participación de corredores.

En total, DLP emitió más de 25 millones a un precio de US$ 0.22 por unidad. Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant de compra de acción, lo que otorga a los inversionistas la posibilidad de adquirir acciones adicionales a US$ 0.33 durante los próximos tres años.

De acuerdo con la compañía, los fondos servirán para avanzar en la exploración del proyecto Aurora (Cusco) y la elaboración de un reporte técnico conforme al estándar canadiense NI 43-101. También, se usarán para capital de trabajo y fines corporativos.

Como parte de la operación, Paradigm Capital recibió una comisión de US$ 209,263, además de 902,502 warrants no transferibles con un plazo de ejercicio de 24 meses. Asimismo, un intermediario adicional recibió una comisión menor de US$ 510 por la parte no intermediada.

Es importante señalar, que las unidades fueron emitidas bajo una exención del Instrumento Nacional 45-106, por lo que no estarán sujetas a restricciones de reventa conforme a las leyes de valores canadienses. La transacción está sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange.

Aurora supera las mil millones de toneladas en recursos inferidos

Esta nueva inyección de capital ocurre tras la publicación de los resultados inaugurales del Informe Técnico del proyecto Aurora (Cusco), elaborado bajo el marco del Instrumento Nacional 43-101 de Canadá.

En febrero de este año, DLP Resources reportó una estimación de 1,050 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley promedio de 0.20% de cobre, 0.05% de molibdeno y 2.4 g/t de plata, lo que equivale a una ley combinada de 0.44% CuEq.

El contenido mineral estimado asciende a 4,650 millones de libras de cobre, 1,110 millones de libras de molibdeno y 80 millones de onzas de plata.

Ian Gendall, presidente y CEO de DLP Resources, destacó que estos resultados respaldan la importancia geológica del yacimiento y justifican el paso a la siguiente fase de perforación y análisis económico.

En ese contexto, la empresa trabaja junto con AMC para diseñar la nueva fase de perforación, que buscará aumentar la confianza en los recursos existentes y evaluar zonas mineralizadas adicionales, además de recopilar datos técnicos que sustenten el futuro estudio económico.