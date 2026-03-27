La canadiense DLP Resources Inc. informó resultados preliminares de exploración de cobre en su proyecto Esperanza, ubicado al sur de la mina Chapi (Arequipa). Los trabajos corresponden a tres de nueve trincheras evaluadas en una zona de óxidos de cobre que se extiende aproximadamente por 300 metros de ancho y 700 metros de largo.

De acuerdo con la compañía, los intervalos mineralizados identificados en estas trincheras presentan longitudes de entre 48 y 82 metros, con leyes promedio de cobre que oscilan entre 0.29% y 2.29%. En uno de los casos, una trinchera de 54 metros registró 1.53% de cobre, mientras que otra de 48 metros identificó un intervalo de 38 metros con 0.34% de cobre. Una tercera trinchera de 82 metros reportó 0.62% de cobre.

“Estos resultados definen un sistema de pórfido de Cu-Mo-Au bien desarrollado con un gran potencial de descubrimiento mediante la exploración y la perforación de estas anomalías a profundidad, a lo largo de flancos estructurales y áreas con afloramientos de cobre exótico”, comentó Ian Gendall, presidente y director ejecutivo de DLP Resources.

El proyecto Esperanza se encuentra en una fase de exploración inicial de cobre y molibdeno en el sur del Perú, con 8,600 ha de concesiones 100% de DLP Resources.

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Exploración en Esperanza detecta señales de sistema mayor de cobre

El análisis geoquímico adicional en el proyecto Esperanza de DLP Resources Inc. también identificó la presencia de elementos como molibdeno, arsénico, antimonio, plomo y bismuto, además de anomalías de oro y plata, asociaciones que suelen relacionarse con sistemas mineralizados de tipo pórfido.

Según la información técnica difundida por la empresa, estas características geoquímicas se encuentran dentro de intrusivos y brechas volcánicas, lo que podría indicar la presencia de un sistema mineralizado de cobre de mayor escala aún no expuesto en superficie.

Asimismo, estudios geofísicos realizados en la zona detectaron una anomalía magnética de aproximadamente 3 por 2 kilómetros, interpretada como un posible corredor intrusivo con magnetita y control estructural, rasgo común en sistemas de pórfido de cobre.

La empresa indicó que los resultados corresponden solo a una parte del programa de exploración, mientras continúan los análisis de las restantes trincheras y la reinterpretación de la información geológica de Esperanza.

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Características del proyecto Esperanza

El proyecto Esperanza, de cobre y molibdeno, es una iniciativa de exploración en etapa inicial ubicada en el sur del Perú, que comprende 8,600 hectáreas de concesiones de propiedad 100% de DLP Resources. El yacimiento se localiza a unos 35 km al suroeste de la mina Cerro Verde (Arequipa) y colinda al norte con la mina Chapi, operada por Minera Pampa de Cobre, en una zona donde también operan Rio Tinto y Vale.

“El proyecto Esperanza permaneció completamente inexplorado hasta principios de 2024. El muestreo y mapeo inicial comenzaron en enero de 2024, y las observaciones de campo, junto con el primer conjunto de 97 resultados de rocas, fueron muy alentadores”, explicó la empresa.

Dichos resultados arrojaron cobre, molibdeno, cobalto y zinc altamente anómalos en existencias intrusivas mapeadas y brechas polimícticas dentro de los volcanes suprayacentes.