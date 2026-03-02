Esto se realizará en el tercer trimestre de 2026, marcando el retorno de una operación histórica en la región Huancavelica. (Foto: Silver Mountain)
Esto se realizará en el tercer trimestre de 2026, marcando el retorno de una operación histórica en la región Huancavelica. (Foto: Silver Mountain)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa canadiense , con avances simultáneos en exploración y el próximo reinicio de producción en sus activos ubicados en la región Huancavelica. La compañía informó el lanzamiento de un programa de perforación en la mina Caudalosa y confirmó .

En Caudalosa, Silver Mountain ha iniciado la primera fase de una campaña de perforación diamantina de 14.000 metros. El objetivo del programa es ampliar los recursos minerales, mejorar las leyes del yacimiento y delimitar nuevas zonas económicamente explotables. , lo que permitirá evaluar el potencial de crecimiento del proyecto en el corto plazo.

La empresa señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia de crecimiento orientada a convertir los objetivos de exploración en oportunidades de producción futura. El avance en exploración resulta clave para prolongar la vida útil de las operaciones y fortalecer el desarrollo de nuevos frentes productivos dentro del portafolio de la compañía en el país.

Las obras de desarrollo subterráneo avanzan según el cronograma, con el objetivo de garantizar condiciones operativas seguras y eficientes. (Foto referencial: Andina)
Las obras de desarrollo subterráneo avanzan según el cronograma, con el objetivo de garantizar condiciones operativas seguras y eficientes. (Foto referencial: Andina)
LEA TAMBIÉN: Silver Mountain ejecuta plan de reinicio en Reliquias con respaldo de US$ 32 millones

Avances en la mina Reliquias

—ubicada en el distrito de Castrovirreyna, en Huancavelica—, continúa su desarrollo conforme al cronograma y dentro del presupuesto establecido. La compañía mantiene como meta el reinicio de operaciones durante el tercer trimestre de 2026, con el financiamiento ya asegurado.

Entre los avances operativos, la empresa informó que ya se han iniciado labores de perforación subterránea para acelerar la preparación de la infraestructura. Asimismo, se han almacenado aproximadamente 5.000 toneladas de mineral, las cuales servirán para alimentar la planta en la etapa inicial de producción, reduciendo los riesgos del arranque operativo.

En cuanto a la planta de procesamiento, Silver Mountain indicó que la instalación de equipos clave ya ha sido completada o avanza según lo previsto. La instalación de componentes renovados comenzará a finales de marzo, mientras que el mantenimiento del resto de la maquinaria se desarrolla conforme al plan, lo que refuerza la viabilidad técnica del reinicio.

El proyecto contribuiría a dinamizar la economía local y regional, especialmente en servicios, transporte y contratistas. (Foto referencial: Andina)
El proyecto contribuiría a dinamizar la economía local y regional, especialmente en servicios, transporte y contratistas. (Foto referencial: Andina)
LEA TAMBIÉN: Silver Mountain confirma altas leyes en Reliquias y avanza rumbo a la producción en 2026

Próximos pasos

El retorno a la producción en Reliquias permitirá reposicionar a la compañía como productora de plata y generar flujo de caja, en un contexto de fundamentos favorables para este metal. Para el Perú, la reactivación del proyecto representa la recuperación de una operación histórica, con potencial impacto en el empleo local, la actividad económica regional y el incremento de la producción nacional de plata.

Con estos avances, Silver Mountain busca consolidar una plataforma de activos de plata en el país. La empresa considera que 2026 será un año de transformación, marcado por resultados de exploración en Caudalosa y la reanudación de operaciones en Reliquias, lo que refleja su apuesta por el potencial geológico del Perú y por el desarrollo de una minería responsable con enfoque en el relacionamiento comunitario y la sostenibilidad.

LEA TAMBIÉN: Silver Mountain inicia preparativos para reactivar su mina Reliquias en Huancavelica

TE PUEDE INTERESAR

Prosegur Security reordena sectores y va por más en minería y “mercado medio” en Perú
Minería sostenible y el rol estratégico de la comunicación
Minería, transición energética y el Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.