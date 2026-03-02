La empresa canadiense Silver Mountain Resources anunció el inicio de una nueva etapa de crecimiento de sus operaciones en Perú, con avances simultáneos en exploración y el próximo reinicio de producción en sus activos ubicados en la región Huancavelica. La compañía informó el lanzamiento de un programa de perforación en la mina Caudalosa y confirmó progresos clave para la reactivación de la mina Reliquias, prevista para el tercer trimestre de 2026.

En Caudalosa, Silver Mountain ha iniciado la primera fase de una campaña de perforación diamantina de 14.000 metros. El objetivo del programa es ampliar los recursos minerales, mejorar las leyes del yacimiento y delimitar nuevas zonas económicamente explotables. Los primeros resultados de esta campaña se esperan para abril de 2026, lo que permitirá evaluar el potencial de crecimiento del proyecto en el corto plazo.

La empresa señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia de crecimiento orientada a convertir los objetivos de exploración en oportunidades de producción futura. El avance en exploración resulta clave para prolongar la vida útil de las operaciones y fortalecer el desarrollo de nuevos frentes productivos dentro del portafolio de la compañía en el país.

Las obras de desarrollo subterráneo avanzan según el cronograma, con el objetivo de garantizar condiciones operativas seguras y eficientes. (Foto referencial: Andina)

Avances en la mina Reliquias

En paralelo, el proyecto más avanzado de Silver Mountain en Perú, la mina Reliquias —ubicada en el distrito de Castrovirreyna, en Huancavelica—, continúa su desarrollo conforme al cronograma y dentro del presupuesto establecido. La compañía mantiene como meta el reinicio de operaciones durante el tercer trimestre de 2026, con el financiamiento ya asegurado.

Entre los avances operativos, la empresa informó que ya se han iniciado labores de perforación subterránea para acelerar la preparación de la infraestructura. Asimismo, se han almacenado aproximadamente 5.000 toneladas de mineral, las cuales servirán para alimentar la planta en la etapa inicial de producción, reduciendo los riesgos del arranque operativo.

En cuanto a la planta de procesamiento, Silver Mountain indicó que la instalación de equipos clave ya ha sido completada o avanza según lo previsto. La instalación de componentes renovados comenzará a finales de marzo, mientras que el mantenimiento del resto de la maquinaria se desarrolla conforme al plan, lo que refuerza la viabilidad técnica del reinicio.

El proyecto contribuiría a dinamizar la economía local y regional, especialmente en servicios, transporte y contratistas. (Foto referencial: Andina)

Próximos pasos

El retorno a la producción en Reliquias permitirá reposicionar a la compañía como productora de plata y generar flujo de caja, en un contexto de fundamentos favorables para este metal. Para el Perú, la reactivación del proyecto representa la recuperación de una operación histórica, con potencial impacto en el empleo local, la actividad económica regional y el incremento de la producción nacional de plata.

Con estos avances, Silver Mountain busca consolidar una plataforma de activos de plata en el país. La empresa considera que 2026 será un año de transformación, marcado por resultados de exploración en Caudalosa y la reanudación de operaciones en Reliquias, lo que refleja su apuesta por el potencial geológico del Perú y por el desarrollo de una minería responsable con enfoque en el relacionamiento comunitario y la sostenibilidad.

