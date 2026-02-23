La minera canadiense Silver Mountain Resources anunció el inicio de un programa de perforación subterránea de 7,000 metros en la mina de plata Reliquias, ubicada en la región Huancavelica, como parte de su estrategia para fortalecer el proyecto antes de la reactivación de su producción en el Perú. La campaña apunta a optimizar los recursos minerales, ampliar el inventario existente y definir zonas de alta ley que mejoren el desempeño operativo en las etapas iniciales.

El proyecto Reliquias es considerado un activo clave dentro del portafolio de la empresa y su reinicio está previsto para el tercer trimestre de 2026. De esa manera, la compañía busca recuperar el impulso de una operación subterránea que podría aportar mayor continuidad productiva en la zona centro del país.

Uno de los ejes del programa es elevar la confianza geológica del yacimiento mediante la conversión de recursos, desde la categoría “inferida” a “indicada”. Este paso es relevante porque reduce el riesgo técnico y permite afinar la planificación minera y la toma de decisiones en la fase previa al reinicio.

El proyecto Reliquias es considerado un activo clave dentro del portafolio de Silver Mountain. (Foto: referencial).

Definir zonas de alta ley en Reliquias

La campaña en la mina Reliquias también contempla un espaciamiento de perforación más estrecho y una mejor interpretación estructural, con el objetivo de ampliar la base de recursos minerales. A esos trabajos, se suma la intención de extender el inventario mediante perforaciones cercanas a áreas mineralizadas conocidas a lo largo del rumbo de las vetas.

En paralelo, Silver Mountain busca delinear brotes de alta ley que respalden la optimización del grado y una secuenciación de producción temprana más sólida. La empresa sostiene que identificar estas zonas podría elevar la calidad de la alimentación inicial de la planta y reforzar el perfil de producción en el largo plazo.

Las labores se ejecutarán desde plataformas de perforación subterráneas, lo que permitirá una localización más precisa de las estructuras mineralizadas y una ejecución eficiente aprovechando la infraestructura existente. Los trabajos se enfocarán en las vetas Sacasipuedes, Ayayay y Perseguida, consideradas prioritarias dentro del plan geológico.

El objetivo principal en la mina Reliquias es mejorar la calidad y la confiabilidad de los recursos minerales antes de volver a producir. (Foto referencial: Andina).

Reinicio de Reliquias

De manera complementaria, Silver Mountain informó que ya se realizan actividades de desarrollo y renovación subterránea para respaldar el reinicio planificado de la producción de Reliquias. Además, indicó que comunicará avances conforme se obtengan resultados de ensayos y se consoliden nuevos datos para futuras actualizaciones de recursos.

En el contexto peruano, el reinicio de Reliquias en Huancavelica podría traducirse en mayor movimiento económico local, empleo y contratación de servicios vinculados a la operación. A nivel sectorial, el anuncio refleja el interés de capitales extranjeros por fortalecer proyectos mediante perforación de relleno y mejoras geológicas antes de retomar producción.

