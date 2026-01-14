Silver Mountain mantiene la meta iniciar producción comercial de la mina Reliquias en el tercer trimestre de 2026. (Foto: Difusión)
Silver Mountain mantiene la meta iniciar producción comercial de la mina Reliquias en el tercer trimestre de 2026. (Foto: Difusión)
La avanza con su plan de reinicio de operaciones en la , ubicada en Huancavelica, y mantiene como meta iniciar producción comercial en el tercer trimestre de 2026.

Según informó la compañía, ya se han completado 1,500 metros lineales de desarrollo subterráneo, mientras que los trabajos de renovación de la planta de procesamiento y del depósito de relaves marchan según cronograma. Además, se ha completado la rehabilitación del depósito de relaves, lo que respalda la preparación para la producción a corto plazo.

“Este progreso representa un hito importante en el acceso a la mina y la preparación de la infraestructura para el reinicio planificado”, dijo la empresa.

Adicionalmente, se han acumulado 2,500 toneladas de material mineralizado en superficie, pendiente de análisis y muestreo para su caracterización.

Como parte de su estrategia para fortalecer el modelo geológico y respaldar su planificación minera, Silver Mountain planea ejecutar dos en 2026: una de 7,000 metros en Reliquias y otra de 10,000 metros en la vecina mina Caudalosa.

La firma asegura contar con más de US$32 millones en tesorería para financiar las actividades de reinicio y perforación planificadas, así como la ejecución operativa prevista.

Reliquias es una mina de vetas polimetálicas que Silver Mountain rehabilita desde 2021 para su reingreso a operación comercial.
Antecedentes de la mina polimetálica Reliquias

La corresponde a un sistema de vetas polimetálicas históricamente explotado a pequeña escala y que Silver Mountain Resources ha venido rehabilitando desde 2021 para su futura entrada en operación comercial.

La zona concentra estructuras mineralizadas con contenidos de plata, plomo, zinc y cobre, alojadas principalmente en las vetas Ayayay, Matacaballo, Espanola y Carlita, consideradas las de mayor potencial para un reinicio minero sostenible.

Desde que la compañía asumió el control del activo,el enfoque se ha centrado en la recuperación de labores antiguas, el desarrollo de nuevos accesos y la ejecución de campañas sistemáticas de muestreo, perforación y modelamiento geológico.

En 2023 y 2024, Silver Mountain publicó estimaciones de recursos minerales que confirmaron la presencia de vetas de alta ley y la continuidad de estructuras clave en distintos niveles de mina, lo que permitió avanzar hacia una estrategia de “mine readiness” orientada a reducir riesgos antes del arranque operativo.

