La canadiense Highlander Silver Corp. concretó la compra del 14.6% de las acciones de Bear Creek Mining, tras una colocación privada por 18 millones de dólares canadienses (US$ 12.96 millones), operación que marca un paso clave hacia la anunciada fusión total entre ambas mineras.

El acuerdo, oficializado este 9 de enero tras la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange (Bolsa de Valores canadiense), incluye la emisión de 50 millones de acciones a 0.36 dólares canadienses por acción. Los fondos serán destinados a operaciones en dos frentes: el proyecto de plata Corani (Puno, Perú) y la mina de oro Mercedes (Sonora, México).

Ambas compañías ya habían firmado un acuerdo de arreglo el 18 de diciembre de 2025, que prevé que Highlander adquiera el 100% de Bear Creek a través de un plan de fusión bajo la legislación de Columbia Británica. El cierre de esta operación está previsto para el primer trimestre de 2026.

Tras la fusión, la nueva entidad será liderada por el equipo ejecutivo de Highlander, mientras que Bear Creek dejará de cotizar en la TSXV y solicitará su baja como emisor en Canadá.

En mayo, Bear Creek Mining reportó resultados mixtos en su mina Mercedes (México) y anunció una reestructuración financiera y estratégica. Como parte de este proceso, postergó los estudios de óxidos de plata en su proyecto Corani, ubicado en Puno.

Bear Creek Mining vende el proyecto Tassa en Moquegua

El año pasado, la minera canadiense Bear Creek Mining anunció la venta del 100% del proyecto minero Tassa, ubicado en el sur del Perú, en la región Moquegua, una zona del sur peruano con presencia de actividad minera, con el objetivo de monetizar activos no esenciales y enfocar sus recursos en proyectos prioritarios dentro del país.

La operación se concretó mediante un acuerdo firmado el 10 de diciembre de 2025, por el cual el proyecto fue adquirido por Colque Holding Pty Ltd, una compañía australiana privada, por una contraprestación total de US$ 3,5 millones.

Sin embargo, el pago no se realizará de manera inmediata, sino a través de un esquema escalonado en un plazo de 30 meses, lo que permite a Bear Creek asegurar ingresos progresivos. Parte del monto ya fue recibido, incluyendo una tarifa de firma y un pago inicial al momento de la ejecución del acuerdo.

Según explicó Eric Caba, presidente y CEO de la compañía, la venta de Tassa refleja la decisión deconcentrar capital y gestión en los activos principales, sin dejar de capturar valor de proyectos secundarios ubicados en el Perú.

