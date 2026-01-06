La minera australiana AusQuest Limited informó que los recientes trabajos de perforación diamantina y el programa de perforación RC (circulación reversa) en curso han permitido ampliar la escala del sistema de pórfidos de cobre y oro en su proyecto Cangallo, ubicado en Arequipa y del cual posee el 100%.

De acuerdo con la empresa, la inspección visual preliminar de los primeros seis pozos RC confirmó la presencia de óxidos y sulfuros de cobre en todos los sondajes, extendiendo la mineralización al menos 500 metros hacia el sur, lo que eleva la longitud total del sistema a más de un kilómetro en sentido norte-sur.

“Estamos muy satisfechos con lo que estamos observando en la perforación RC, que claramente está extendiendo la mineralización significativamente hacia el sur, tal como lo anticipábamos. Aún estamos en una etapa temprana del programa, pero las indicaciones iniciales son muy alentadoras”, comentó Graeme Drew, director gerente de AusQuest.

Las muestras obtenidas del programa RC están siendo enviadas al laboratorio ALS en Lima para su análisis, y los primeros resultados de ensayos se esperan para enero de 2026.

Asimismo, los trabajos de perforación diamantina, que incluyeron dos pozos por un total de 1,630 metros, confirmaron que los óxidos de cobre superan los 300 metros de profundidad, mientras que la mineralización sulfurada se extiende por encima de los 800 metros, lo que sugiere un sistema de mayor escala.

Las muestras obtenidas del programa RC están siendo enviadas al laboratorio ALS en Lima para su análisis y los primeros resultados de ensayos se esperan para enero de 2026. La empresa indicó que continuará con la interpretación geológica para definir los siguientes pasos de su programa de exploración en Cangallo.

“Gracias a la reciente colocación exitosa, ahora contamos con fondos suficientes para ampliar significativamente nuestros programas de perforación y determinar el verdadero potencial de este potencialmente transformador descubrimiento de cobre”, indicó.

AusQuest tras el cobre de Cangallo

A mediados del año pasado, AusQuest inició la fase 2 del programa de perforación en su proyecto de cobre y oro Cangallo (Arequipa). La campaña busca definir el núcleo mineralizado del sistema de pórfido descubierto, con potencial para contener mineralización de cobre de alta ley.

El programa comprende alrededor de 5,000 metros de perforación con circulación inversa (RC) y tendrá una duración estimada de cuatro a seis semanas.

El proyecto Cangallo se localiza a 25 km del centro poblado de Chala y a menos de 10 km del litoral, con acceso a infraestructura vial y energética. Esta ubicación podría reducir significativamente los costos de desarrollo en comparación con otros proyectos andinos de altitud elevada.

Cangallo se encuentra en el mismo distrito geológico que alberga operaciones como Cerro Verde, Toquepala y Quellaveco. Con leyes de cabeza de entre 0.20% y 0.40% de cobre, estas minas se sostienen como pilares de la producción nacional y marcan la referencia para nuevos desarrollos en la región.

