Las agroexportaciones peruanas mantuvieron su dinamismo durante el verano. A marzo de este año, los envíos agrarios al exterior alcanzaron los US$ 3,055 millones, un crecimiento de 6.9% frente al mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El resultado estuvo impulsado principalmente por la mayor demanda de frutas frescas y por la recuperación del café, consolidando la presencia de la oferta agrícola peruana en los mercados internacionales.

Del total exportado, los productos no tradicionales, de mayor valor agregado, concentraron el mayor peso con US$ 2,889 millones, equivalentes al 94.6% del total, aunque con un crecimiento moderado de 5.4%.

En contraste, las exportaciones tradicionales representaron US$ 166 millones y registraron una expansión de 43%, impulsada sobre todo por el café sin tostar, cuyos envíos sumaron US$ 147 millones.

Perú supera los US$ 3,000 millones en agroexportaciones y amplía su presencia en mercados globales (Foto: Andina)

Frutas lideran la canasta exportadora

Dentro del portafolio agroexportador, las frutas frescas continuaron encabezando las ventas al exterior.

Las uvas frescas lideraron la oferta con envíos por US$ 745 millones y una participación de 25.8% del total agroexportado no tradicional. Le siguieron:

Arándanos frescos con US$ 321 millones

Mangos frescos con US$ 256 millones

Paltas con US$ 237 millones.

Además del liderazgo en volumen, algunos productos mostraron importantes tasas de crecimiento frente al primer trimestre del 2025. Entre ellos destacaron:

Preparaciones con cacao, que aumentaron 345.9%

Alcohol etílico con 99.6%

Semillas de hortalizas con 99.3%

Jugo de maracuyá con 52.2%

Arándanos frescos y las paltas, que crecieron 38.9% y 36.6%, respectivamente

Estados Unidos y Europa sostienen la demanda

Los principales mercados de destino continuaron concentrándose en América y Europa. Estados Unidos y Holanda encabezaron la lista de compradores de productos agrarios peruanos. Le siguieron:

España

México

Chile

Ecuador

Inglaterra

Canadá

Colombia

China

En conjunto, estos diez destinos absorbieron el 80.7% de las exportaciones agrarias registradas durante el trimestre.

El Midagri resaltó que el Perú mantiene acceso a más mercados internacionales y consolida su posición como proveedor global de frutas y hortalizas.

Marzo cierra con crecimiento y superávit comercial

Solo en marzo, las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 824 millones, cifra superior en 6.2% a los US$ 776 millones reportados en el mismo mes del 2025.

Este desempeño permitió que la balanza comercial agraria registre un superávit de US$ 1,368 millones al cierre del trimestre, monto 19.3% mayor respecto al año anterior.

El ministerio recordó además que durante el 2025 las exportaciones agrarias peruanas superaron los US$ 15,000 millones y llegaron a más de 150 mercado