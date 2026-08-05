Ministerio de Defensa. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Defensa designó hoy a Edwin Zegarra como viceministro de Políticas para la Defensa y a Darwin Teófilo Eufracio León en el cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

A través de la , publicada en el boletín de Normas Legales, se designó a Edwin Rafael Zegarra Valdivia en el cargo de Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Por medio de otra resolución, aceptaron también la renuncia formulada por Walter Chávez Cruz al cargo de Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Mientras que a través de la se designa a Darwin Teófilo Eufracio León en el cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Mediante otra resolución se aceptó la renuncia formulada por Miguel Francisco Vega Succar al cargo de Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, dándosele las gracias por los servicios prestados.

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