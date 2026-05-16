El Ministerio de Defensa es la entidad encargada de formular y ejecutar las políticas vinculadas a la defensa y seguridad nacional del país. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno de Perú oficializó la designación de como nuevo viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa (Mindef), mediante la Resolución Suprema N.° 029-2026-DE publicada en el diario oficial El Peruano.

La designación se produce luego de que el Poder Ejecutivo aceptara la renuncia de al mismo cargo, decisión formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 028-2026-DE.

El cambio en el viceministerio ocurre semanas después de la salida del .

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La resolución señala que Rincón Núñez cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.° 31419, norma que regula la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública para funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Ambas resoluciones supremas fueron refrendadas por el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, y publicadas este sábado en el boletín de normas legales de El Peruano.

El ahora viceministro ha sido, según su Declaración Jurada de Intereses, coronel del Ejército Peruano, jefe del departamento de Apoyo al Desarrollo del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército (COADNE). Y, fue general de brigada del Ejército del Perú, inspector de la II División del Ejército.

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