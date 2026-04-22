El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, presentó su renuncia al cargo este miércoles 22 de abril.

A través de una carta dirigida al presidente encargado José Balcázar, enfatizó que su salida se da por “discrepancias sustantivas” en el proceso de compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos, la cual no se ha concretado por voluntad del Ejecutivo.

Según Díaz Dañino, se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional, la cual no avala, debido a “sus implicancias respecto del proceso de contratación (...) al considerar que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”.

El presidente Balcázar dio por concluida su designación como titular del Mindef; y de esa manera, Carlos Díaz da un paso al costado a poco más de un mes de asumir el cargo, considerando que asumió el 17 de marzo.

Carlos Francisco-Díaz deja el cargo y advierte riesgos en adquisición de aviones caza. Había sido citado por la Comisión de Defensa del Congreso para explicar retrasos en la compra. Foto: Andina

“Todas las acciones vinculadas a este proceso de contratación fueron oportunamente informadas a su despacho y al del señor Presidente del Consejo de Ministros, a través de los canales institucionales correspondientes, en cada una de sus etapas”, agregó el ahora exfuncionario.

Vale acotar que el presidente Balcázar ha reiterado su voluntad de no comprar los aviones de combate F-16 C/D Block 70 de Lockheed Martin, debido a que dicha transacción la tiene que realizar el gobierno entrante.