El presidente Balcázar negó que existan presiones por parte de sus ministros para concretar la compra de aviones a Estados Unidos. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
El presidente Balcázar negó que existan presiones por parte de sus ministros para concretar la compra de aviones a Estados Unidos. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
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continuará en stand by, ratificó el presidente interino José María Balcázar.

En diálogo con RPP y Exitosa, adelantó que no se ha realizado ninguna transacción, y

“El tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía”, dijo a RPP.

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A su criterio, la transacción debe realizarse “con toda tranquilidad” para que “todo el país quede contento”.

Adquisición de aviones de combate F-16 se mantiene en la intriga. Medios periodísticos afirman que la transacción se realizó sin ceremonia, pero el presidente Balcázar descartó ese escenario. Foto: difusión
Adquisición de aviones de combate F-16 se mantiene en la intriga. Medios periodísticos afirman que la transacción se realizó sin ceremonia, pero el presidente Balcázar descartó ese escenario. Foto: difusión

; la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”, añadió.

Balcázar aseguró que si notara alguna presión por parte de su gabinete, “el único camino sería cambiar de ministros”, ya que estos son asesores que deben respaldar sus decisiones.

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En tanto, a Exitosa ratificó que la adquisición de los aviones de combate caza F-16 Block 70 a la estadounidense Lockheed Martin “debe ser tomada por el nuevo presidente o presidenta”.

“Mi despacho ha considerado necesario que sea el nuevo gobierno con toda la legitimidad del caso el que tenga que hacer la compra de los aviones”, reiteró.

Tensión política por la compra de aviones F-16

Cabe añadir que la voluntad del Gobierno transitorio de no comprar los aviones a Estados Unidos ha encendido las alarmas en el así como de los aspirantes presidenciales Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

También los altos cargos en retiro de las Fuerzas Armadas y , instaron a que se realice la transacción para no poner en peligro el vínculo con Washington.

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