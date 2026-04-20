Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, deberá acudir junto al canciller y ministro de Defensa a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la situación actual de la compra de aviones F-16. Foto: Mario Zapata / @photo.gec
Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, deberá acudir junto al canciller y ministro de Defensa a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la situación actual de la compra de aviones F-16. Foto: Mario Zapata / @photo.gec
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Redacción Gestión
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La Comisión de Defensa del Congreso decidió citar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y a un puñado de ministros, para que

Según el Legislativo, el premier Arroyo junto al ministro de Defensa, Carlos Díaz, y el canciller Hugo de Zela deberán acercarse el lunes 27 de abril a las 3:30 pm para exponer ante este grupo de trabajo.

Cabe recordar que , lo cual ha encendido las alarmas en el rubro empresarial, diplomático y militar.

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Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, cuestionó el anuncio de Balcázar y resaltó que

“El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno”, soslayó.

Ministros deberán explicar la situación actual de las negociaciones para adquirir las aeronaves de combate F-16. Foto: difusión
Ministros deberán explicar la situación actual de las negociaciones para adquirir las aeronaves de combate F-16. Foto: difusión

Según los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la decisión del mandatario Balcázar impacta negativamente en la credibilidad internacional del Perú, especialmente en la relación con Estados Unidos.

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“Si negocian de mala fe con EE. UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, escribió en X.

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