Los generales de División, vicealmirantes y tenientes generales que desempeñaron el cargo de Ministro, jefe del Comando Conjunto y comandante general de las Instituciones de las Fuerzas Armadas se pronunciaron, a través de un comunicado, en relación a la postergación de la suscripción del acuerdo la adquisición de aeronaves de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Así, señalan que la decisión puesta de manifiesto por el presidente de la República, al margen del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, afecta seriamente las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, “debilitando el principio de disuasión estratégica que debe guiar la acción del Estado en materia de seguridad y defensa”.

En esa línea, señalaron que todo proceso de adquisición de material de defensa constituye una política de Estado que debe mantenerse al margen de coyunturas políticas o consideraciones de corto plazo.

“La planificación y desarrollo de capacidades militares conjuntas requieren continuidad, coherencia estratégica y respeto a los compromisos institucionales asumidos por el Estado Peruano”, subrayaron.

Para los altos mandos de la FF.AA. en situación de retiro, la adquisición de las aeronaves de combate para la Fuerza Aérea del Perú es el resultado de un proceso técnico, operativo y administrativo cumplido estrictamente según la normatividad vigente, sustentado en un acuerdo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

“La postergación de este tipo de decisiones impacta negativamente en la credibilidad internacional del Perú, particularmente en la relación con aliados estratégicos como los Estados Unidos de América, con quienes se mantienen vínculos de cooperación en materia de defensa y seguridad”, detallaron.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a reconsiderar esta decisión, priorizando el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y garantizando la continuidad de los procesos estratégicos necesarios para la defensa nacional.

“La seguridad y la defensa nacional no pueden estar sujetas a la incertidumbre ni a decisiones de carácter coyuntural, pues constituyen pilares fundamentales del Estado y la protección de los intereses nacionales”, concluyen.

Aviones de combate de EE.UU.

Cabe recordar que, tres modelos estaban en la mira para renovar la flota de aviones: el Gripen E/F sueco, el F-16 Block 70 estadounidense y el Rafale F4 francés. Todos son cazas multirrol de generación 4.5, pero con diferencias relevantes en costo, operación y capacidades.

Perú se inclinó por el F‑16 principalmente por razones político‑estratégicas (alineamiento con Estados Unidos), por una oferta económica muy agresiva.