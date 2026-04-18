Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima y candidato a la presidencia, afirmó en un post de la red social X que se cumplan los acuerdos relacionados con la adquisición de aviones F-16 con Estados Unidos y advirtió que su incumplimiento podría generar consecuencias comerciales, de seguridad y afectar el acceso migratorio de peruanos.

El también empresario sostuvo que Perú y Estados Unidos mantienen más de 200 años de relaciones diplomáticas sólidas y que el país ha cumplido sus compromisos internacionales, especialmente con su principal socio comercial.

Asimismo, señaló que ambas naciones comparten una relación de amistad fortalecida por la comunidad peruana residente en Estados Unidos y por un vínculo comercial preferencial que beneficia a ambos países.

“Exijo que el presidente interino Balcázar honre los acuerdos ya finalizados en relación con la adquisición de las aeronaves F-16. El incumplimiento de estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales y de seguridad, y afectará el acceso migratorio para los peruanos en los Estados Unidos” , se lee.

Su pronunciamiento fue publicado el 18 de abril a la 1:56 p. m. y estuvo dirigido, entre otros, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a la Embajada de Estados Unidos en el Perú, a quienes etiquetó en el mensaje.

Postergar la compra de 24 aviones F-16 podría afectar la imagen internacional del Perú.

Balcázar defiende postergación en medio de tensión con EE.UU.

Más temprano, el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo que su Gobierno no se opone a la adquisición de aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú, sino que plantea postergar la decisión debido al carácter transitorio de su gestión y al impacto fiscal de la operación, estimada en alrededor de US$ 3,500 millones.

“No se puede comprometer tanto dinero no teniendo la verdadera voluntad popular”, afirmó.

En esa línea, explicó que se trata de una decisión de gran envergadura que debe ser evaluada por la próxima administración, al considerar que existen otras prioridades más urgentes para el país.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, advirtió sobre posibles acciones si se afectan los intereses de su país.

“Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, escribió en sus redes sociales.

Balcázar señaló que la decisión debe ser asumida por el próximo gobierno debido al alto costo de la operación.

Impacto económico por postergación de compra de aviones F-16

Cabe mencionar que ayer 17 de abril, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de postergar la firma del contrato para la adquisición de aeronaves F-16.

“La postergación indefinida de decisiones de esta naturaleza, especialmente en un escenario político complejo, genera incertidumbre y debilita la imagen del país”, señaló la CCL.

Asimismo, el gremio subrayó que el cumplimiento de acuerdos internacionales es clave para sostener la confianza de inversionistas y socios externos, y exhortó al Ejecutivo a actuar con seriedad, previsibilidad y buena fe en las negociaciones.