Excomdnante general FAP (r), Alfonso Artadi, ratifica que el proceso sigue abierto y que “no es cierto que se haya optado aún por los F-16”. Foto: Pucará Defensa.
El cielo peruano sigue sin novedad. En los últimos días trascendió que el gobierno de José Jerí habría tomado la decisión de comprar los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos para renovar la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Una decisión importante y considerable en materia económica.

