El presidente José Jerí lideró hoy la ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire, Mario Contreras León Carty.

La actividad se realizó en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, lugar al que llegó el jefe de Estado en compañía de los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, César Díaz Peche.

En su discurso, el nuevo comandante general señaló que la seguridad, el desarrollo y estabilidad del país exigen una Fuerza Aérea moderna y eficiente, aspectos en los que trabajará durante su gestión.

Contreras León Carty reemplaza al teniente general FAP Carlos Chávez Cateriano, quien pasó al retiró tras 40 años de servicio oficial.

Así quedó oficializado mediante la Resolución Suprema Nº 079-2025-DE publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales casi a las 11:00 p. m. el 5 de noviembre.

El general Contreras nació el 20 de marzo de 1966 en la ciudad de Lima, y se graduó de la Escuela de Oficiales de la FAP en el año 1988 como piloto de caza y ala de oro de su promoción.

Comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire, Mario Contreras León Carty. Foro: Presidencia.

Es licenciado en Ciencias de Administración Aeroespacial, cursó una maestría en Estudios Estratégicos y Negociación en el Instituto Universitario Naval, de Argentina; es licenciado en Administración de los Recursos en la Escuela de las Américas, de Estados Unidos, y doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Ha cumplido servicios en distintos puestos y unidades de la FAP, entre ellos como segundo comandante de los Escuadrones Aéreos N.° 711 y 612, comandante del Escuadrón N.° 512, director del Hospital Central FAP y jefe del Estado Mayor del Comando Operacional Aéreo.