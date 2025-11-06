Comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire, Mario Contreras León Carty. Foto: Presidencia.
Comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire, Mario Contreras León Carty. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente José Jerí lideró hoy la ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire, Mario Contreras León Carty.

La actividad se realizó en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, lugar al que llegó el jefe de Estado en compañía de los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, César Díaz Peche.

En su discurso, el nuevo comandante general señaló que la seguridad, el desarrollo y estabilidad del país exigen una Fuerza Aérea moderna y eficiente, aspectos en los que trabajará durante su gestión.

Contreras León Carty reemplaza

casi a las 11:00 p. m. el 5 de noviembre.

El general Contreras nació el 20 de marzo de 1966 en la ciudad de Lima, y se graduó de la Escuela de Oficiales de la FAP en el año 1988 como piloto de caza y ala de oro de su promoción.

Comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire, Mario Contreras León Carty. Foro: Presidencia.
Comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire, Mario Contreras León Carty. Foro: Presidencia.

Es licenciado en Ciencias de Administración Aeroespacial, cursó una maestría en Estudios Estratégicos y Negociación en el Instituto Universitario Naval, de Argentina; es licenciado en Administración de los Recursos en la Escuela de las Américas, de Estados Unidos, y doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Ha cumplido servicios en distintos puestos y unidades de la FAP, entre ellos como segundo comandante de los Escuadrones Aéreos N.° 711 y 612, comandante del Escuadrón N.° 512, director del Hospital Central FAP y jefe del Estado Mayor del Comando Operacional Aéreo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.