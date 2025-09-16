El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta (su visto bueno preliminar para que se pueda realizar una transacción militar internacional) de aviones de combate F-16 y equipos relacionados al Gobierno de Perú, por un valor estimado de US$ 3,420 millones.

La Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés) notificó el lunes al Congreso estadounidense sobre la transacción.

El pedido peruano podría contemplar, de así decidirlo, 10 aviones F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70, además de motores, radares, sistemas de navegación, misiles aire-aire de mediano y corto alcance, sistemas de guerra electrónica, cascos de puntería avanzada y equipos de apoyo logístico y de entrenamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación busca fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para defender su espacio aéreo, resguardar sus fronteras y realizar operaciones de ataque de precisión en apoyo a misiones contra el narcotráfico y el terrorismo. Asimismo, se subraya que la venta “contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un socio importante en Sudamérica”.

Esta aprobación no constituye una orden de compra ni una venta concreta, sino una autorización preliminar que permite continuar con las negociaciones. El proceso es similar al caso de Suecia, cuando su Parlamento aprobó la posible venta de 12 aviones de combate a Perú, sin que ello implicara una adquisición inmediata.

Fuentes especializadas informan que aún siguen en carrera los Gripen suecos y los Rafale franceses, posterior al viaje de la comitiva peruana a Europa.

Los principales contratistas del programa, de avanzar con las negociaciones, serían Lockheed Martin (Greenville, Carolina del Sur), General Electric Aerospace (Cincinnati, Ohio) y RTX Corporation (Arlington, Virginia). Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos de compensación industrial u offsets, los cuales serían definidos en negociaciones futuras entre Perú y las empresas proveedoras.

El gobierno estadounidense aseguró que la venta no alterará el equilibrio militar en la región y que Perú “no tendrá dificultades en integrar estos equipos a sus fuerzas armadas”. Además, se precisó que no será necesario desplegar personal adicional estadounidense en territorio peruano para su implementación.

Finalmente, el Departamento de Estado aclaró que el monto aprobado representa el valor máximo estimado y que la cifra final podría ser menor, dependiendo de los requerimientos definitivos y del acuerdo de compra que se firme.