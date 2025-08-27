Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores del Perú se reunieron con sus pares de Suecia. Foto: Gobierno de Suecia.
Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores del Perú se reunieron con sus pares de Suecia. Foto: Gobierno de Suecia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

El proceso de selección del nuevo avión de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sumó un capítulo clave. Esta vez en Suecia. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el canciller, Elmer Schialer, sostuvieron este 27 de agosto una reunión bilateral en el Palacio Karlberg de Estocolmo con sus homólogos suecos, Pål Jonson (Defensa) y Maria Malmer Stenergard (Relaciones Exteriores).

TE PUEDE INTERESAR

¿Compra de 24 aviones de combate para la FAP? Lo que decía el discurso de Boluarte por Fiestas Patrias
Ministro de Defensa ratifica compra de aviones para la FAP: “La presidenta tomó la decisión”
¿Se comprarán los aviones de combate para la FAP?: El discurso de Boluarte vs. la versión del premier

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.