Así lo confirmó el comandante general de la FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano.

“Estamos en la fase final, tanto técnica como presupuestal. Ya fijamos una fecha límite y el anuncio se hará a más tardar el 31 de julio”, indicó el general Chávez en una entrevista con el periodista Diego Acuña.

El proceso, que se encuentra en la etapa de concertación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), culminará con un decreto supremo que habilite los fondos para la compra.

La decisión se anunciará entre los tres fabricantes finalistas: Saab (Suecia), Lockheed Martin (EE.UU.) y Dassault Aviation (Francia), cada uno con una propuesta adaptada a las necesidades del Perú.

“Quiero recordar que en el contexto sudamericano, Colombia ya se nos adelantó, eligió el Gripen y definitivamente el Perú este año tenía que decidirlo. Sin duda que los tres aviones tienen capacidades tecnológicas, es correcto, pero la clave estará en cuál se adapta mejor a las necesidades peruanas”, dijo a Gestión el especialista en temas de defensa e inteligencia, Andres Gómez de la Torre.

Gripen E/F – Saab (Suecia)

El Gripen es el avión caza de quinta generación desarrollado por Saab, en colaboración con la brasileña Embraer. Es un avión monomotor de diseño ligero, altamente maniobrable, con una fuerte apuesta por la interoperabilidad y costos operativos bajos.

Ventajas: Bajo costo por hora de vuelo, gran capacidad de actualización, radar AESA, arquitectura abierta.

Bajo costo por hora de vuelo, gran capacidad de actualización, radar AESA, arquitectura abierta. Operadores actuales: Suecia, Brasil, Hungría, Sudáfrica, entre otros.

Suecia, Brasil, Hungría, Sudáfrica, entre otros. Ideal para: Países que buscan tecnología avanzada a menor costo y con mayor autonomía en mantenimiento.

El Saab 39 Gripen, designado JAS 39 Gripen por la Fuerza Aérea Sueca, es un avión de combate que podría ser elegido por el Perú para reemplazar a los Mirage franceses. Foto: Saab.

F-16 Block 70/72 – Lockheed Martin (EE.UU.)

El F-16, probado en combate en múltiples conflictos, sigue vigente gracias a constantes actualizaciones. La versión Block 70/72 es la más moderna, con aviónica avanzada, radar AESA y capacidad de interoperar con sistemas de la OTAN.

Ventajas: Historial probado, soporte global, gran disponibilidad de repuestos y bajo riesgo de integración.

Historial probado, soporte global, gran disponibilidad de repuestos y bajo riesgo de integración. Operadores actuales: Más de 25 países, incluyendo Chile, Taiwán, Grecia y Bahréin.

Más de 25 países, incluyendo Chile, Taiwán, Grecia y Bahréin. Ideal para: Fuerzas que priorizan confiabilidad, logística global y alianzas estratégicas con EE.UU.

Un avión de combate de ataque de Estados Unidos F/A-18 Super Hornet despega del portaaviones USS Harry S. Truman el 16 de marzo de 2025. (Foto de Darren CORDOVIZ / DVIDS / AFP).

Rafale – Dassault Aviation (Francia)

El Rafale es un caza bimotor multifunción, considerado uno de los más completos del mundo. Capaz de realizar misiones aire-aire, aire-tierra y reconocimiento con alta autonomía y capacidad de carga.

Ventajas: Prestaciones de alta gama, sensores avanzados, sistema de guerra electrónica Spectra, gran autonomía de combate.

Prestaciones de alta gama, sensores avanzados, sistema de guerra electrónica Spectra, gran autonomía de combate. Operadores actuales: Francia, Egipto, India, Grecia, Croacia, Emiratos Árabes.

Francia, Egipto, India, Grecia, Croacia, Emiratos Árabes. Ideal para: Fuerzas con presupuesto más alto que buscan superioridad aérea y disuasión estratégica.

Un caza Rafale B F4 estándar de la Fuerza Aérea de Francia está listo para despegar el 17 de diciembre de 2024. (Foto de Petras Malukas / AFP).

El general Chávez señaló que la FAP presentará al ministro de Defensa una recomendación con orden de prelación, es decir, un ranking técnico de las opciones. A partir de ello, el Gobierno tomará la decisión final y firmará el contrato antes de que termine el año.

El ranking ya fue elaborado y solo restan detalles para su presentación oficial, según pudo conocer Gestión. Además, también se evalúa la posibilidad de ser anunciado en el próximo mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias.

La fabricación podría demorar alrededor de dos años, dependiendo del fabricante elegido y su carga actual de producción.

“No se trata de saber en realidad cuál de los tres es mejor, aunque son muy parejos en capacidades, sino cuál se puede adaptar mejor a las necesidades, a las características que tiene el Perú y en su eventual empleo como poder aéreo. Sin duda que si bien hay un fuerte aspecto tecnológico militar, la compra también está rodeada por aspectos geopolíticos, estratégicos, de política exterior, de alineamientos, de acoples, de desacoples, en un contexto ciertamente muy complicado de relaciones hemisféricas. Pero en todo caso, las necesidades operativas había que cubrirlas”, agregó Gómez de la Torre.

“Cualquiera de los tres que sea elegido va a ser un excelente medio de defensa para los activos críticos de nuestro país”, recalcó el comandante general.

Este proceso de renovación de la aviación militar peruana marca un paso clave para la defensa nacional. El próximo 31 de julio, el país sabrá finalmente qué alas protegerán nuestra soberanía en las próximas décadas.

“Y recordar que no solo esto es importante, para generar disuasión hay que tener un conjunto de capacidades y también no descuidar lo relativo a las proyectadas compras militares de aviones de transporte y de helicópteros para reforzar las capacidades de rescate, búsqueda y salvamento. En ese sentido creo que hay que mirar las cosas, digamos, con una visión más amplia y no tan específica, dadas las prioridades y las características nacionales”, puntualizó finalmente el especialista en temas de defensa e inteligencia.