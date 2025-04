Desde Sitdef 2025, Cuartel General del Ejército. Perú da un paso firme hacia la renovación de su flota de aviones de combate, y la elección del modelo ganador de la licitación estaría cada vez más cerca. Por lo menos, así lo dejan entrever recientes movimientos a nivel político y militar, así como declaraciones clave que apuntan a una inminente decisión estratégica.

Durante la inauguración de Sitdef 2025, el encuentro más importante de defensa y seguridad en el país, participaron tanto la presidenta Dina Boluarte, como el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Este último realizó un recorrido general por la feria, pero particularmente llamó la atención su visita al stand del fabricante sueco Saab, probando personalmente el simulador del Gripen E/F, una de las aeronaves que compite por convertirse en el nuevo avión de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Su presencia en el espacio de Saab ha sido interpretada por algunos analistas como una señal de respaldo político a la propuesta sueca que, además, contó con un modelo a escala real del avión caza que pretende venderle al Perú.

Gustavo Adrianzén (PCM) probó el simulador del Gripen E/F y sobrevoló algunas zonas de la capital.

El fabricante de los aviones F-16, la empresa estadounidense Lockheed Martin, también estuvo presente en la feria de defensa, reafirmando su interés en el mercado regional y su compromiso con las fuerzas armadas de la región, en medio de una licitación en la cual son partícipes.

Su stand no incluyó una exhibición de tecnología de punta, pero si información sobre sus propuestas estratégicas para futuras adquisiciones.

La empresa sueca Saab presentó al avión de combate Gripen E/F en escala real.

El fabricante estadounidense Lockheed Martin presentó un modelo miniatura del F-16.

Por otro lado, la empresa francesa Dassault Aviation, fabricante del avión caza Rafale, decidió retirar su stand de la feria previo a la inauguración. Esta sorpresiva ausencia generó especulaciones respecto a su estrategia comercial en la región y su postura frente a los procesos de compra en curso, según fuentes de la organización consultadas por Gestión.

¿Los aviones coreanos entran a la negociación?

En paralelo, el comandante general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano, confirmó en una entrevista con el canal especializado Defensa.pe que el proceso de selección continúa su curso, aunque subrayó que los detalles específicos son de carácter reservado debido a la sensibilidad del tema.

No obstante, dejó entrever que se está evaluando tanto la capacidad operativa como las condiciones de transferencia tecnológica y mantenimiento a largo plazo. Incluso, señaló que el nuevo avión de combate que adquiera la FAP debería tener experiencia de combate, requisito que los tres postores cumplen a cabalidad.

Un prototipo del caza KF-21 de Corea del Sur. (Foto: EPA-EFE/Yonhap).

A la competencia también se habría sumado Corea del Sur, que busca posicionar su avión KF-21 Boramae como una opción viable para la FAP.

Según reportes no oficiales, representantes del programa coreano han manifestado su interés en participar en la licitación peruana, aunque aún no hay confirmación formal de una propuesta entregada, ya que según la FAP no forman parte de la lista corta porque solo han presentado un prototipo.

“Este estudio no ha nacido ayer, empezó en el año 2012 y empezó conmigo. Nosotros escogimos hasta 10 modelos. Cuando la presidenta Dina Boluarte autoriza el proceso, el avión KF-21 era un prototipo y de hecho hasta ahora no está en la línea de fabricación y ningún país del mundo lo ha comprado todavía”, aseguró Chávez Cateriano.

La FAP busca reemplazar a sus cazas MiG-29 y Mirage 2000, cuya vida útil está llegando a su fin. La decisión final será estratégica no solo en términos de defensa, sino también de relaciones internacionales, considerando los actores involucrados y los compromisos de cooperación que podrían establecerse.

Hasta el momento, los avances visibles en el proceso de adquisición vienen por parte de los fabricantes suecos, considerando que se ha solicitado al Parlamento de dicho país la aprobación de la venta de estas aeronaves de combate.

Por ahora, el proceso avanza con discreción, pero los movimientos en Sitdef y las entrevistas oficiales anticipan que la elección está más cerca de lo que parece.