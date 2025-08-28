La comitiva peruana posa junto a una maqueta del Rafale F4y el CEO de Dassault Aviation, Éric Trappier. Foto: Gob.pe
La comitiva peruana posa junto a una maqueta del Rafale F4y el CEO de Dassault Aviation, Éric Trappier. Foto: Gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

La delegación peruana, integrada por el canciller ; el ministro de Defensa, ; y el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), , continúa sosteniendo reuniones con autoridades europeas, en búsqueda de cerrar el acuerdo para la . Esta vez fue el turno de Francia.

Las autoridades peruanas se reunieron este jueves con , fabricante del avión de combate Rafale. Una de las opciones de la FAP para convertirse en la nueva adquisición nacional, que estimó invertir US$ 3,500 millones.

Un día antes, la misma comitiva visitó las instalaciones de y dialogó con sus directivos sobre la propuesta del caza Gripen. Ambas alternativas continúan en carrera, al igual que el F-16 de Estados Unidos, fabricado por Lockheed Martin, con quienes el gobierno se reunió en mayo.

LEA TAMBIÉN: Delegación peruana se reunió en Suecia por el avión de combate: los puntos que se discutieron

Agenda bilateral con Francia

La visita a París también permitió avanzar en la agenda bilateral. se reunió con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, con quien revisó los principales ejes de cooperación entre ambos países. Durante el encuentro, se destacó la próxima suscripción del Convenio para Evitar la Doble Tributación, con el fin de impulsar el comercio y las inversiones.

Asimismo, se resaltó la experiencia de los Convenios de Gobierno a Gobierno con Francia para la ejecución de obras de gran envergadura, como la nueva Carretera Central y la rehabilitación de hospitales en diversas regiones del país.

Francia es actualmente el sexto del Perú en la Unión Europea, con un intercambio de US$ 783 millones al cierre de 2024.

En la fotografía oficial: el canciller Elmer Schialer; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Foto: Gob.pe
En la fotografía oficial: el canciller Elmer Schialer; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Foto: Gob.pe
LEA TAMBIÉN: La compra de aviones también genera expectativas para el sector industria: Las razones

Seguridad y defensa en el centro de la conversión

La delegación peruana también sostuvo una reunión con el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, en la que se abordaron posibles áreas de . Entre ellas, la modernización de las Fuerzas Armadas, la vigilancia marítima, la observación satelital y la formación castrense.

El ministro Astudillo destacó que la relación con en materia de defensa tiene una larga trayectoria, y que el Perú busca potenciar sus capacidades estratégicas frente a desafíos como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la seguridad amazónica, donde ambos países coincidieron en la necesidad de una mayor cooperación, incluyendo a la Guayana Francesa.

El avión Rafale es una de las opciones que maneja el Perú para su nuevo avión de combate. (Philippe LÓPEZ / AFP).
El avión Rafale es una de las opciones que maneja el Perú para su nuevo avión de combate. (Philippe LÓPEZ / AFP).
LEA TAMBIÉN: Perú y Colombia podrían comprar el mismo avión de combate

Con la visita a Suecia y Francia, el Perú continúa con su ronda de evaluaciones antes de definir a que país corresponderá la adquisición de aviones de combate.

Si bien aún no se ha tomado una decisión final sobre cuál es la opción ganadora, el Gobierno ha dejado claro que busca fortalecer las capacidades de la con aeronaves modernas y de última generación.

“No se trata de saber en realidad cuál de los tres aviones es mejor, aunque son muy parejos en capacidades, sino cuál se puede adaptar mejor a las necesidades, a las características que tiene el Perú y en su eventual empleo como poder aéreo. Sin duda que si bien hay un fuerte aspecto tecnológico militar, la compra también está rodeada por aspectos geopolíticos, estratégicos, de política exterior, de alineamientos, de acoples, de desacoples, en un contexto ciertamente muy complicado de relaciones hemisféricas. Pero en todo caso, las necesidades operativas había que cubrirlas”, señala Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas militares y de inteligencia.

TE PUEDE INTERESAR

¿Compra de 24 aviones de combate para la FAP? Lo que decía el discurso de Boluarte por Fiestas Patrias
Ministro de Defensa ratifica compra de aviones para la FAP: “La presidenta tomó la decisión”
¿Se comprarán los aviones de combate para la FAP?: El discurso de Boluarte vs. la versión del premier

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.